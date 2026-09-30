Los nutricionistas ni lo dudan: “Es una excelente idea combinar las bananas con un alimento rico en proteínas para sentirse aún más satisfecho”

Banana; fruta; saludable. Foto: Freepik.

Comer una banana antes de dormir puede ser una alternativa sencilla para quienes buscan una colación nocturna y, además, incorporar nutrientes vinculados con el funcionamiento del sistema nervioso y el descanso. Una nutricionista especializada en alimentación y sueño explicó cuál es el componente de la fruta que puede tener un papel en ese proceso.

La especialista Karman Meyer, nutricionista registrada (RDN) y autora del libro Eat to Sleep, destacó la importancia de no eliminar de la alimentación los carbohidratos de buena calidad, entre ellos las frutas, especialmente cuando se analiza su relación con el sueño.

“La tendencia a eliminar los carbohidratos, especialmente los carbohidratos de alta calidad como las frutas y los cereales integrales, me preocupa, sobre todo en lo que respecta al sueño”, explicó Meyer en una publicación especializada de Today’s Dietitian.

Banana envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

La vitamina de la banana que puede relacionarse con el sueño

Uno de los nutrientes que aporta la banana es la vitamina B6, que participa en numerosas funciones metabólicas del organismo. Meyer explicó que este nutriente interviene en la producción de serotonina y tiene además una relación con la síntesis de melatonina.

“Estos alimentos suelen contener vitamina B6, que interviene en más de 150 reacciones enzimáticas del organismo, incluida la producción de serotonina”, señaló la nutricionista.

Y agregó: “También es esencial para la producción de melatonina, la hormona que favorece el sueño”.

La melatonina es una hormona vinculada con la regulación del ciclo sueño-vigilia. Por eso, la presencia de vitamina B6 en determinados alimentos permite establecer una relación nutricional con los mecanismos que intervienen en el descanso, aunque esto no significa que comer una banana antes de acostarse vaya a producir sueño de manera inmediata.

Qué aporta una banana al cerebro

La relación entre la banana y el cerebro también puede analizarse a partir de sus minerales. Una banana mediana aporta potasio y magnesio, dos electrolitos que cumplen funciones relevantes en distintos tejidos del organismo.

La nutricionista registrada Elyse Rottinger, RD, LD, consultada por la Cleveland Clinic, explicó que ambos nutrientes tienen funciones vinculadas con el sistema nervioso.

“Ambos son electrolitos que ayudan al funcionamiento del corazón, los músculos, el cerebro y los nervios”, sostuvo Rottinger al referirse al potasio y el magnesio presentes en la banana.

El potasio participa en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción muscular, mientras que el magnesio interviene en numerosas reacciones del organismo. Por eso, su presencia en la alimentación forma parte de los requerimientos nutricionales necesarios para el funcionamiento normal del sistema nervioso.

La banana también aporta fibra, hidratos de carbono y vitamina C, además de vitamina B6. La cantidad de cada nutriente puede variar según el tamaño y el grado de maduración de la fruta.

Una receta simple con 2 ingredientes Foto: Ph Unsplash

Por qué algunos nutricionistas la recomiendan de noche

Una banana puede funcionar como una colación nocturna cuando una persona tiene hambre varias horas después de la cena. Su aporte de hidratos de carbono y fibra puede generar saciedad y, combinada con otros alimentos, formar parte de un snack equilibrado.

La propia Meyer plantea que los carbohidratos de buena calidad no deberían eliminarse de manera general de la alimentación cuando se busca cuidar el descanso. En ese grupo incluye a las frutas y los cereales integrales.

La nutricionista Dana Angelo White, MS, RD, ATC, también incluyó a la banana entre las alternativas para consumir antes de dormir. Entre las combinaciones que recomienda aparecen banana, mantequilla de maní y leche, una opción que suma carbohidratos, proteínas y grasas.

La idea no es que la banana tenga un efecto sedante, sino que puede formar parte de una alimentación que aporte nutrientes relacionados con el funcionamiento del organismo durante el descanso.

Banana antes de dormir: qué dice la evidencia

La relación entre determinados nutrientes y el sueño está estudiada, pero eso no permite afirmar que una banana por sí sola mejore el insomnio o garantice una noche de descanso más prolongada.

La Sleep Foundation, en un artículo revisado médicamente por Lulu Guo, MD, especialista en medicina familiar y medicina del sueño, incluye a las bananas entre los alimentos que aportan magnesio. La publicación explica que este mineral interviene en mecanismos relacionados con la función neuromuscular y el sueño.

También señala que determinados carbohidratos pueden modificar la disponibilidad del triptófano, un aminoácido que interviene en la producción de serotonina y melatonina. Sin embargo, la fuente advierte que el efecto depende también del tipo de carbohidrato y del contexto general de la alimentación.

Por eso, la evidencia permite hablar de una relación nutricional, pero no de un efecto medicinal de la banana.

Con qué combinar una banana

Para quienes eligen comer una banana antes de dormir, los especialistas también recomiendan prestar atención a la composición de la colación. Combinar la fruta con una fuente de proteínas puede aumentar la saciedad.

Rottinger explicó que una alternativa puede ser acompañar la banana con alimentos ricos en proteínas.

“Es una excelente idea combinar las bananas con un alimento rico en proteínas para sentirse aún más satisfecho”, señaló la nutricionista de la Cleveland Clinic.

Entre las posibilidades aparecen el yogur griego, la leche o una pequeña cantidad de mantequilla de frutos secos. La elección depende de las necesidades individuales y del resto de la alimentación durante el día.

Para una persona sana, una banana puede formar parte de una colación nocturna nutritiva, especialmente si se busca una opción sencilla que aporte carbohidratos, fibra, potasio, magnesio y vitamina B6.

Por qué recomiendan envolver el tallo de las bananas con papel aluminio y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini

El interés de los nutricionistas está principalmente en el aporte de nutrientes específicos, y no en considerar a la banana como un alimento con propiedades medicinales. La vitamina B6 participa en procesos relacionados con la serotonina y la melatonina, mientras que el potasio y el magnesio cumplen funciones importantes en el sistema nervioso.

Por eso, si se consume antes de dormir, la banana puede integrarse a una alimentación equilibrada. Pero para mejorar el descanso también resultan determinantes otros factores, como mantener horarios regulares, limitar la cafeína y el alcohol cerca de la noche y evitar comidas muy abundantes inmediatamente antes de acostarse.