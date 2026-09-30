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Javier Milei habla en el Coloquio de IDEA ante empresarios

El Presidente participa de manera virtual del encuentro empresario desde París, donde se encuentra por la Argentina Week y expondrá ante referentes del sector privado.

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Javier Milei en el Coloquio Idea 2026.
Javier Milei en el Coloquio Idea 2026. Foto: Captura de video.
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El presidente Javier Milei participa este miércoles de manera virtual del 62° Coloquio IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, mientras se encuentra en París por la Argentina Week. La intervención del mandatario comenzó a las 18:30 y se realiza a distancia desde Francia.

El encuentro reúne a referentes del sector empresarial, político y académico bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Milei viajó a Francia acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también participará del Coloquio IDEA de manera virtual el próximo viernes.

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