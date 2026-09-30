Javier Milei habla en el Coloquio de IDEA ante empresarios

Javier Milei en el Coloquio Idea 2026. Foto: Captura de video.

El presidente Javier Milei participa este miércoles de manera virtual del 62° Coloquio IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, mientras se encuentra en París por la Argentina Week. La intervención del mandatario comenzó a las 18:30 y se realiza a distancia desde Francia.

El encuentro reúne a referentes del sector empresarial, político y académico bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Milei viajó a Francia acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también participará del Coloquio IDEA de manera virtual el próximo viernes.