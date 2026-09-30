DNU 70/2023: la oposición pedirá una sesión especial en Diputados tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

La oposición va a pedir una sesión especial para rechazar el DNU que habilita la venta de tierras a extranjeros. Foto: NA.

La oposición anticipó que pedirá una sesión especial en Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023, luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Germán Martínez confirmó la iniciativa durante un plenario de comisiones que debate un proyecto sobre soberanía nacional y Malvinas.

La decisión de la Corte Suprema, conocida el 29 de septiembre, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata no tenía legitimación para promover esa acción judicial.

A partir de ese escenario, distintos bloques opositores volvieron a poner el foco en el decreto firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

Germán Martínez anunció que pedirán una sesión especial

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que su bancada solicitará una sesión especial para tratar el DNU 70/2023. El anuncio se produjo durante el inicio del plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, donde comenzó el debate del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, relacionado con la Causa Malvinas.

Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados. Foto: NA

La iniciativa opositora se conoció un día después del fallo de la Corte que volvió a dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el artículo 154 del decreto. La Ley 26.737 establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un tope del 15% para la titularidad extranjera y restricciones específicas a nivel provincial y municipal.

Martín Lousteau también pidió tratar el DNU 70/23

Durante el plenario, el diputado Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó la decisión judicial y planteó que el Congreso debería avanzar con el tratamiento del decreto.

“Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad”, sostuvo Lousteau, al referirse también al debate legislativo sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

El diputado de Provincias Unidas, Martín Lousteau.

El legislador agregó que veía una oportunidad para que Diputados tratara el DNU 70/2023 y afirmó que volvería a votar en contra de la norma. Sus declaraciones se sumaron al pedido de otros sectores de la oposición para que la Cámara baja finalmente discuta un decreto que permanece vigente desde diciembre de 2023.

Qué pasó con el DNU 70/2023 en el Senado

El 14 de marzo de 2024, el Senado rechazó el DNU 70/2023 por 42 votos contra 25, con cuatro abstenciones. Sin embargo, ese rechazo no implicó la derogación automática del decreto, ya que el régimen de DNU establece que ambas cámaras deben rechazarlo para que pierda vigencia.

Desde entonces, el decreto quedó pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. La oposición pretende ahora llevarlo al recinto para completar el trámite legislativo. El DNU fue firmado por Milei el 20 de diciembre de 2023 y contiene medidas de amplio alcance sobre distintas áreas de la legislación argentina.

La propuesta para modificar el tratamiento de los DNU

El diputado Sebastián Galmarini también planteó la necesidad de modificar el mecanismo de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

Desde el peronismo propuso que los DNU tengan una vigencia limitada hasta que sean expresamente ratificados por el Congreso. Según explicó, la intención es impulsar una reforma de la Ley 26.122 para establecer un plazo de 90 días para que el Poder Legislativo se expida. La propuesta apunta a modificar el esquema actual, bajo el cual un DNU puede continuar vigente mientras no sea rechazado por ambas cámaras.

El reclamo del CECIM tras el fallo de la Corte

El debate también quedó vinculado con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que había impulsado el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras. La Corte Suprema consideró que el CECIM no estaba legitimado para promover esa acción y, por ese motivo, revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras la resolución, referentes de Unión por la Patria se reunieron con representantes del CECIM y anticiparon que buscarán avanzar en Diputados con el pedido de derogación del decreto. El reclamo opositor vuelve así a poner en el centro del debate al DNU 70/2023, mientras el Congreso debe definir si finalmente incorpora su tratamiento al recinto y qué posición adoptarán los distintos bloques frente al decreto.