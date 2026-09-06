comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Bananas envueltas en papel aluminio: para qué sirve este hack de cocina y por qué lo recomiendan

Se trata de una fruta que debe consumirse rápido debido a que su maduración dura un par de días. ¿Por qué este truco viral puede ayudarte a que estén más frescas por un tiempo prolongado?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Banana envuelta en papel aluminio
Banana envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las bananas son de las frutas más versátiles, ya que se puede utilizar en budines, tortas, yogures e incluso como plato principal agridulce. Sin embargo, también son de las que más rápido maduran. En cuestión de dos o tres días, pueden pasar de estar súper firmes y amarillas a mostrar manchas oscuras y prender la textura ideal para consumirlas frescas.

Por eso, para evitar que este alimento se desperdicie y estriar la vida útil de esta fruta, surgió una técnica casera que se volvió tendencia y cuenta con el aval de expertos en conservación: envolver el tallo de las bananas en papel aluminio.

El objetivo principal de este truco casero es ralentizar el proceso natural de maduración de la banana, logrando que se mantenga firme, sabrosa y en óptimas condiciones durante varios días más.

Banana envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

A diferencia de lo que muchos creen, no es necesario envolver la fruta entera. La clave de este método está focalizada exclusivamente en la parte superior del racimo, justo en la corona o tallo donde todas las bananas se unen.

Contenido Recomendado

Por qué recomiendan envolver el tallo de las bananas con papel aluminio y para qué sirve

Por qué recomiendan envolver el tallo de las bananas con papel aluminio y para qué sirve

Qué significan las manchas marrones en las bananas y cuándo conviene dejar de comerlas

Qué significan las manchas marrones en las bananas y cuándo conviene dejar de comerlas

¿Por qué funciona? La ciencia detrás del gas etileno

La efectividad de esta técnica se debe a la biología de la propia planta: las bananas son frutas climatéricas, lo que significa que continúan madurando después de ser cosechadas. Durante este proceso, liberan de forma natural etileno, un gas que actúa como hormona vegetal e impulsa el ablandamiento, el cambio de color de la cáscara y el aumento del dulzor.

La mayor cantidad de gas etileno se libera a través del tallo, por lo que si el racimo se encuentra junto, el gas acelera el deterioro de la fruta. Al cubrir el tallo con papel de aluminio, se crea una barrera física que atrapa el gas etileno y retrasa su propagación hacia el resto de la pulpa y la cáscara. Como resultado, la fruta madura a un ritmo mucho más lento y controlado.

Paso a paso: Cómo aplicar correctamente el truco del papel aluminio

Para aprovechar al máximo este truco y conservar las bananas frescas por más tiempo, podés seguir estos sencillos pasos:

  • Separá o mantené en racimo: Podés dejar el racimo completo o envolver las bananas individualmente (este último método suele ser aún más efectivo, ya que aísla cada fruta).
  • Cubrí la corona: Tomá un trozo pequeño de papel aluminio y envolvé de forma ajustada todo el extremo del tallo.
  • Almacenamiento adecuado: Mantené las bananas a temperatura ambiente, alejadas de fuentes directas de calor, luz solar o de otras frutas que también liberen etileno (como manzanas o tomates).
Banana envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

Consejos extra para conservar tus bananas por más tiempo

  • Evitá las bolsas de plástico: Guardar las bananas dentro de bolsas herméticas o de plástico acelera la maduración, ya que el gas etileno queda atrapado en todo el ambiente.
  • Usá papel film si no tenés aluminio: El plástico adherente (papel film) cumple una función similar reteniendo la salida del gas desde el tallo.
  • Aprovechá la maduración: Si tus bananas ya maduraron demasiado, son la base perfecta para repostería, como budines, licuados o helados caseros.
BananasTipsCocina
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Se abre esta semana el debate en el Senado sobre el BCRA, uno de los proyectos más sensibles para el gobierno:el punto que puede complicar la votación

Se abre esta semana el debate en el Senado sobre el BCRA, uno de los proyectos más sensibles para el gobierno: el punto que puede complicar la votación

Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción, detuvieron al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

El Gobierno y la Iglesia emitieron un comunicado conjunto por la histórica visita del Papa León XIV

Economía

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026:cuánto queda con el bono

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026: cuánto queda con el bono

Se abre esta semana el debate en el Senado sobre el BCRA, uno de los proyectos más sensibles para el gobierno:el punto que puede complicar la votación

Se conoce el dato de inflación de agosto:qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Expensas en CABA por las nubes:se registró un aumento del 4,8% en agosto 2026

Internacionales

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias: ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

VIDEO | Tragedia en Turquía:un hombre murió tras tirarse de cabeza al mar y golpearse en una zona de poca profundidad

Francia retoma las clases bajo una nueva norma:la prohibición de llevar teléfonos celulares a las aulas

Un paraíso rural de España busca voluntarios:ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día