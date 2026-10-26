Dos expertas aseguran: “Para eliminar el moho de la ducha o de la bañera podés hacer este limpiador multiusos casero con bicarbonato”. Foto: Foto: Gemini

Las manchas de moho que aparecen en las juntas de los azulejos, las esquinas de la ducha o la silicona de la bañera suelen resistir la limpieza diaria y convertirse en un verdadero dolor de cabeza. La humedad constante en estas zonas favorece la aparición de esas marcas oscuras que no siempre salen con los productos habituales.

Frente a este desafío, Julia y Natalia, reconocidas expertas en limpieza, compartieron un truco sencillo y rápido para eliminar el moho de la ducha o la bañera usando ingredientes que suelen estar en cualquier casa.

Cómo preparar el limpiador multiusos casero para el moho

La receta que proponen Julia y Natalia es simple: mezclar bicarbonato, jabón lavavajillas y un poco de agua oxigenada. Esta combinación actúa como un potente limpiador multiusos casero.

El bicarbonato de sodio es ideal para eliminar el moho y las manchas más difíciles. Foto: Foto: Gemini

El paso a paso es el siguiente: aplicar la mezcla directamente sobre la zona afectada por el moho, dejar actuar unos minutos y luego frotar con un cepillo pequeño. Finalmente, hay que enjuagar bien y secar la superficie para eliminar cualquier resto del producto.

Las expertas aclaran que el resultado puede variar según el tipo de mancha y la superficie. Además, recomiendan consultar las indicaciones del fabricante de la bañera y probar la mezcla en una zona poco visible antes de usarla en toda la superficie.

El método para limpiar el desagüe sin desmontarlo

Otro de los consejos de Julia y Natalia apunta a una zona que suele quedar fuera de la limpieza habitual: el interior del desagüe. Allí se acumulan restos de jabón y suciedad en rincones de difícil acceso.

Para estos casos, sugieren usar polvos desinfectantes que generan espuma al contacto con el agua. El truco consiste en aplicar el producto alrededor del desagüe y agregar un poco de agua para que se forme la espuma, que ayuda a limpiar los recovecos sin necesidad de desmontar nada. Sin embargo, advierten que este método sirve para la suciedad superficial y no reemplaza una limpieza mecánica si hay restos acumulados o atascos.

Cómo quitar las marcas de cal de la grifería negra

La grifería negra es tendencia en los baños modernos, pero suele acumular marcas claras por las gotas de agua y los depósitos minerales. Para mantenerla impecable, las expertas recomiendan envolver la grifería en papel de cocina empapado con vinagre de limpieza, dejar actuar unos minutos y luego retirar.

Además, aconsejan secar la grifería después de cada uso para evitar la formación de nuevas marcas de cal y prolongar el buen aspecto del acabado sin necesidad de limpiezas profundas frecuentes.