Banana amarilla, con pecas o medio verde: cuáles son las diferencias y cuál conviene comer Foto: Gemini

El aspecto de la banana dice mucho sobre su maduración y sobre cómo conviene consumirla. Una fruta con la cáscara todavía verde no tiene la misma textura ni el mismo sabor que una amarilla o una que ya muestra pecas marrones. Estos cambios también modifican la composición de sus carbohidratos y pueden influir en la elección según el gusto o el uso que se le quiera dar.

Banana medio verde: más firme y menos dulce

Cuando la banana conserva partes verdes en la cáscara, significa que está menos madura. En este punto, la pulpa es más firme y el sabor resulta menos dulce, porque todavía predomina el almidón sobre los azúcares simples.

En esta etapa, la banana contiene más almidón resistente, un tipo de carbohidrato que llega al intestino sin digerirse por completo y puede ser aprovechado por las bacterias intestinales. Por eso, su composición es diferente a la de una banana madura.

Banana amarilla: equilibrio entre firmeza y dulzor

Con la cáscara completamente amarilla, la maduración avanza y parte del almidón se transforma en azúcares. La pulpa se ablanda y el sabor se vuelve más dulce.

Cáscara de banana Foto: Freepik

Este punto es ideal para comer la banana sola, sumarla a un yogur o incorporarla en el desayuno. Sigue aportando fibra, potasio y vitamina B6, aunque la cantidad de almidón resistente es menor que en la banana más verde.

Banana con pecas marrones: más dulce y blanda

Las manchas marrones en la cáscara indican que la banana está más madura. En este momento, la pulpa es más blanda y dulce, lo que la hace especialmente práctica para preparar budines, panqueques, licuados y otras recetas.

Las pecas no significan que la fruta esté en mal estado, pero conviene revisar el olor y la textura: si presenta moho, un olor fermentado o una consistencia viscosa, es mejor descartarla.

¿Cuál conviene comer según el uso?

No hay una única respuesta: la elección depende del sabor preferido y del uso que se le quiera dar a la fruta. La banana más verde tiene más almidón resistente; la amarilla ofrece un punto intermedio entre firmeza y dulzor; y la que tiene pecas marrones suele ser la más dulce y fácil de pisar para cocinar.