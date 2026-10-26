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Ni paredes blancas ni techo blanco: la tendencia en 2026 de decoración que transforma por completo un ambiente

El “color drenching” propone dejar atrás el blanco y apostar por una sola tonalidad para lograr ambientes envolventes y con personalidad.

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Ni paredes blancas ni techo blanco: la tendencia en 2026 de decoración que transforma por completo un ambiente
Ni paredes blancas ni techo blanco: la tendencia en 2026 de decoración que transforma por completo un ambiente Foto: Gemini
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Durante años, el blanco fue el color por excelencia para paredes y techos en la mayoría de las casas. Sin embargo, una nueva tendencia de interiorismo está ganando terreno y propone un cambio radical: pintar paredes, techo, puertas y zócalos del mismo color para lograr un efecto envolvente y lleno de carácter.

Esta técnica, conocida como color drenching, consiste en aplicar un solo tono —o variantes muy cercanas— en casi todas las superficies de una habitación. Así, el color deja de ser un simple detalle y pasa a ocupar el centro de la escena, generando una atmósfera uniforme y con mucha personalidad.

Qué es el color drenching y cómo se logra el efecto

A diferencia de la clásica pared de acento, que busca destacarse por contraste, el color drenching apunta a unificar visualmente el ambiente. Las paredes, el cielorraso, las molduras, las puertas y hasta los marcos pueden pintarse del mismo color, logrando una composición continua y sin cortes visuales.

Según explicó Virginia Domínguez, especialista en color de Alba Pinturas para AkzoNobel, “el Color Drenching consiste en recubrir un ambiente en un mismo color. No es solo una pared de acento: son paredes, cielorraso, zócalos, puertas, molduras y, a veces, hasta los muebles”.

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El resultado final depende de la tonalidad elegida: los colores suaves transmiten calma y calidez, mientras que los tonos intensos pueden aportar un aire más dramático o sofisticado.

El “color drenching” propone dejar atrás el blanco y apostar por una sola tonalidad para lograr ambientes envolventes y con personalidad.
El “color drenching” propone dejar atrás el blanco y apostar por una sola tonalidad para lograr ambientes envolventes y con personalidad. Foto: Gemini

Qué colores elegir y cómo evitar que el ambiente quede recargado

No es necesario optar por colores oscuros para sumarse a esta tendencia. Tonos arena, beige, verde salvia o gris cálido permiten crear espacios suaves y acogedores. En cambio, quienes buscan un impacto visual más fuerte pueden elegir azul petróleo, verde musgo, terracota o bordó.

La clave está en considerar la luz natural, el tamaño del ambiente y los muebles existentes antes de decidirse por un color. Siempre conviene probar una muestra en distintas paredes y observar cómo varía según la hora del día y la iluminación artificial.

Para evitar que el ambiente quede recargado, se pueden combinar pinturas mate en paredes y techo con acabados satinados en puertas y molduras, sumando profundidad sin salir de la misma paleta. Además, las texturas de los muebles, cortinas y objetos decorativos —como madera, fibras naturales, metales o textiles— ayudan a generar contraste sin romper la armonía cromática.

Esta técnica permite transformar por completo la percepción de una habitación, dándole un aire moderno y personalizado con una intervención simple y accesible.

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