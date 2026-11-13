El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos: qué cambia para las empresas

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos. Foto: C5N

La Secretaría de Transporte modificó el esquema de compensaciones para los colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA. La nueva metodología elimina los adicionales fijos del 30% para las unidades a GNC y del 50% para las eléctricas y los reemplaza por un cálculo basado en los costos de cada tecnología. El cambio reduce los beneficios para las empresas que invirtieron en vehículos alternativos y modifica las condiciones de competencia frente a las que utilizan gasoil.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 83/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich. El nuevo mecanismo se aplicará a las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y los períodos siguientes.

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos. Foto: NA (Martín Zabala)

Cómo cambia el esquema de subsidios para los colectivos a GNC y eléctricos

Hasta ahora, la metodología establecida por la Resolución 31/2026 contemplaba incentivos específicos sobre la Tarifa Teórica de Referencia (TTR). Por cada pasajero transportado, las empresas que utilizaban colectivos a GNC recibían un reconocimiento adicional del 30%, mientras que para las unidades eléctricas el incremento llegaba al 50%.

Con la nueva resolución, esos porcentajes dejan de aplicarse. En su lugar, Transporte calculará tarifas diferenciadas según el tipo de energía utilizada por cada vehículo: gasoil, GNC o electricidad. La diferencia es que el reconocimiento ya no estará determinado por un porcentaje fijo, sino por la estructura de costos por kilómetro que la autoridad considere para cada tecnología.

Según estimaciones de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el beneficio para los colectivos a GNC pasaría a ubicarse en un rango de entre el 6% y el 14%. Esto representa una reducción de más de la mitad respecto del adicional anterior.

Qué empresas de colectivos se ven afectadas por la medida

El cambio impacta sobre las compañías que incorporaron unidades a GNC y eléctricas con el objetivo de avanzar hacia una flota con menor dependencia del gasoil.

Una de las empresas afectadas es Grupo Metropol, integrante de AAETA, que importó colectivos a GNC y comenzó a incorporarlos a algunas de sus líneas en la Ciudad de Buenos Aires. Las unidades pueden identificarse por los tanques de gas comprimido instalados en sus techos. La compañía también invirtió en una estación de servicio especializada en el abastecimiento de estos vehículos y tenía previsto comercializarlos para otras empresas del sector.

Desde AAETA cuestionaron el cambio de las reglas y señalaron que existen inversiones en marcha que quedan afectadas por una modificación del esquema de incentivos que tuvo apenas seis meses de vigencia. Además, advirtieron que la decisión podría frenar nuevos proyectos de incorporación de colectivos a gas.

Qué explicó el Gobierno sobre los nuevos incentivos

Ante las críticas del sector, la Secretaría de Transporte aseguró que la Resolución 83/2026 no elimina los incentivos para la transición energética. Según explicaron desde el organismo, el nuevo esquema mantiene un reconocimiento diferenciado para los colectivos a gasoil, GNC y electricidad, pero reemplaza los porcentajes uniformes por parámetros vinculados con los costos, las inversiones y el financiamiento de cada tecnología.

“La transición energética debe promoverse con reglas claras, previsibles y económicamente sustentables, no mediante porcentajes uniformes que no necesariamente reflejan los costos reales de cada operación”, señalaron desde la dependencia.

La resolución también habilita a Transporte a revisar los parámetros de cálculo en función de la evolución de los costos relativos, el grado de incorporación tecnológica, la sustentabilidad económica del sistema y los objetivos de política pública relacionados con la transición energética. De esta manera, los reconocimientos diferenciales podrán modificarse en futuras liquidaciones, de acuerdo con los criterios que establezca la autoridad.

Cómo se distribuirán las compensaciones entre las líneas de colectivos

La Resolución 83/2026 también introduce modificaciones en el mecanismo de distribución de los fondos destinados a las líneas nacionales del AMBA.

En primer lugar, se cubrirán los descuentos correspondientes al Atributo Social, el Boleto Integrado y el Boleto Escolar y Estudiantil. Una vez atendidos esos conceptos, los recursos restantes se repartirán según los ingresos preliminares estimados para cada línea.

Para realizar ese cálculo se utilizarán las Tarifas Teóricas de Referencia y un Índice de Operatividad que podrá contemplar distintos indicadores relacionados con el funcionamiento del servicio.

Entre las variables previstas aparecen:

La calidad y regularidad de las prestaciones .

La eficiencia y la seguridad operacional .

La antigüedad de los vehículos .

La utilización de tecnologías limpias .

Los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados.

Sin embargo, la normativa no establece los ponderadores específicos de cada indicador ni determina qué peso tendrá la incorporación de colectivos a GNC o eléctricos en la distribución final de los recursos.

El Gobierno recortó los subsidios a los colectivos a GNC y eléctricos. Foto: X @CiudadDeBondis

Más controles sobre los kilómetros y los costos de las empresas

Otro de los cambios previstos apunta a reforzar los controles sobre los kilómetros reconocidos para calcular las compensaciones.

La autoridad podrá revisar los casos en los que aumenten los recorridos sin que exista una mejora equivalente en la cantidad de pasajeros transportados. Para eso, utilizará parámetros como el Índice de Pasajeros por Kilómetro y la velocidad comercial de cada línea en comparación con otras de su mismo grupo tarifario.

Además, el nuevo esquema establece un piso de compensaciones para las empresas cuyos ingresos no alcancen a cubrir determinados costos mínimos, entre ellos los salarios, la energía y la depreciación de los vehículos.

En sentido contrario, incorpora un límite para evitar que los ingresos de una línea superen sus costos totales más un margen definido según el comportamiento de su grupo tarifario.

Para los servicios interurbanos provinciales de jurisdicción nacional, el procedimiento mantiene una metodología diferente, basada en los atributos sociales, los kilómetros computables, la recaudación neta de IVA y los costos por kilómetro reconocidos.