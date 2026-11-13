En 1871, Sarmiento reunió a 5 científicos para estudiar miles de estrellas en Córdoba: 155 años después, su observatorio conserva un instrumento original y sigue investigando el universo

La Estación Astrofísica de Bosque Alegre, inaugurada en 1942 Foto: El Observatorio Astronómico de Córdoba

En 1871, cuando la Argentina todavía atravesaba un período de organización institucional, Domingo Faustino Sarmiento impulsó un proyecto que parecía ambicioso para la época: construir un observatorio astronómico capaz de estudiar las estrellas del hemisferio sur. Para concretarlo, convocó a un reconocido científico estadounidense y a cuatro colaboradores, quienes comenzaron a registrar miles de astros incluso antes de disponer de todos los instrumentos necesarios.

La iniciativa terminó convirtiéndose en el Observatorio Astronómico de Córdoba, inaugurado el 24 de octubre de 1871. Más de un siglo y medio después, la institución continúa funcionando, conserva instrumentos históricos y mantiene una intensa actividad científica. Su trayectoria incluye más de un millón de observaciones astronómicas realizadas durante sus primeros grandes relevamientos.

La decisión de Sarmiento en 1871 que cambió la historia científica argentina

Cuando asumió la presidencia en 1868, Domingo Faustino Sarmiento consideraba que el desarrollo científico era indispensable para modernizar el país. Durante su experiencia diplomática en Estados Unidos había conocido al astrónomo Benjamin Apthorp Gould, a quien invitó a participar en la creación de una institución destinada a estudiar el cielo austral, todavía menos explorado que el hemisferio norte.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

El científico llegó a la Argentina a fines de 1870, acompañado por su familia y colaboradores. Mientras avanzaba la construcción del establecimiento, Gould y cuatro ayudantes comenzaron a identificar estrellas y determinar sus posiciones y magnitudes. La tarea era especialmente compleja porque los instrumentos científicos encargados para el observatorio todavía no habían llegado al país.

De un terreno descampado a un observatorio inaugurado el 24 de octubre de 1871

El lugar elegido fue una zona elevada de la ciudad de Córdoba conocida como Los Altos, un territorio que entonces se encontraba alejado del centro urbano y que actualmente forma parte del barrio Observatorio. La ubicación ofrecía condiciones favorables para estudiar el cielo, lejos de buena parte de las construcciones y actividades de la ciudad.

El 24 de octubre de 1871, Sarmiento inauguró oficialmente el Observatorio Nacional Argentino, cuyo primer director fue Gould. Para entonces, el equipo ya había identificado más de 7.700 estrellas visibles a simple vista, un trabajo que posteriormente daría origen a la Uranometría Argentina, una de las publicaciones fundamentales de la astronomía nacional.

Más de un millón de observaciones: el trabajo que sorprendió a los astrónomos

A partir de 1872, con la instalación de nuevos instrumentos, comenzaron los relevamientos destinados a determinar con precisión las posiciones de las estrellas. Aquellas investigaciones produjeron más de un millón de observaciones, utilizadas para elaborar los catálogos de Zonas y el Gran Catálogo Argentino, referencias importantes para el conocimiento del cielo austral.

El histórico observatorio que lleva 155 años estudiando el universo Foto: El Observatorio Astronómico de Córdoba

Otro avance llegó con la incorporación del Gran Ecuatorial, un telescopio refractor de 28 centímetros de diámetro, que permitió desarrollar trabajos pioneros de fotografía astronómica. Los resultados fueron publicados en 1896 bajo el título Fotografías Cordobesas, una investigación que reunió aproximadamente 1.400 placas fotográficas de objetos celestes.

La institución también contribuyó a la creación de la Oficina Meteorológica Argentina en 1872, participó en mediciones geográficas y durante décadas estuvo encargada de transmitir mediante telégrafo la hora oficial a diferentes puntos del territorio nacional.

El edificio original desapareció, pero todavía conserva una pieza de 1871

Aunque el Observatorio Astronómico de Córdoba continúa funcionando en su emplazamiento histórico, el edificio original fue demolido durante las primeras décadas del siglo XX y reemplazado por nuevas instalaciones. La transformación respondió a la necesidad de incorporar equipos modernos y adaptar los espacios a los avances científicos.

El Observatorio Astronómico de Córdoba, fundado por Sarmiento en 1871 Foto: El Observatorio Astronómico de Córdoba

Sin embargo, una pieza sobrevivió a aquellas modificaciones: el Círculo Meridiano y su pedestal, conservados como testimonio de los comienzos de la institución. Este instrumento permitía realizar mediciones precisas de las posiciones estelares, fundamentales para la elaboración de los primeros catálogos astronómicos.

En 1942, la institución amplió sus capacidades con la inauguración de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, ubicada en las sierras cordobesas, que incorporó un telescopio reflector de 1,54 metros de diámetro.

Dónde queda el observatorio que Sarmiento fundó hace 155 años

Desde 1954, el Observatorio Astronómico de Córdoba pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Su sede histórica se encuentra en Laprida 854, donde funciona también el Museo del Observatorio Astronómico, creado en 2003 para conservar y difundir el patrimonio científico de la institución.

El complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1995 y actualmente combina actividades de investigación, enseñanza y divulgación científica. Sus colecciones permiten reconstruir la evolución de la astronomía argentina, desde las primeras observaciones a simple vista hasta el desarrollo de tecnologías modernas.

En 2026 se cumplen 155 años de aquella inauguración impulsada por Sarmiento. Lo que comenzó con un pequeño grupo de científicos y el desafío de estudiar miles de estrellas terminó convirtiéndose en una institución que ayudó a transformar el conocimiento del universo desde la Argentina.