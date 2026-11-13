Estados Unidos suspendió todos los despegues de vuelos por “circunstancias extraordinarias”: qué se sabe de la medida

Estados Unidos suspendió todos los despegues de vuelos por “circunstancias extraordinarias”. Foto: Google Gemini.

Este viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso por “circunstancias extraordinarias” y motivos de seguridad, según informó el organismo a través de un comunicado. Si bien las autoridades no precisaron de inmediato qué provocó la decisión, la medida se tomó luego de que se reportaran problemas en las frecuencias de comunicación en distintas zonas del territorio estadounidense.

Donald Trump. Foto: REUTERS

En un boletín informativo, la FAA reiteró que el tránsito aéreo deberá permanecer detenido hasta nuevo aviso y aclaró que los vuelos internacionales serán evaluados caso por caso.

La disposición establece que las aeronaves que ya se encuentran en el aire podrán completar sus trayectos y aterrizar, mientras que los aviones que permanecen en tierra no están autorizados a despegar hasta que se levante la restricción.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la medida a través de su cuenta de X y explicó: “La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”.

La interrupción representa un inconveniente de gran magnitud para el sistema de transporte estadounidense, que cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo. La dimensión del problema se explica también por el volumen de operaciones que administra la FAA: el organismo supervisa más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. Por ese motivo, una suspensión de estas características puede tener un fuerte impacto en la actividad aeroportuaria de todo el país.

Es la segunda vez desde el 11-S que Estados Unidos suspende los vuelos a nivel nacional

La suspensión de este viernes representa la segunda interrupción a nivel nacional de los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El episodio anterior ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA ordenó detener las salidas de todos los vuelos domésticos durante menos de dos horas por un inconveniente informático.

En aquella oportunidad, la interrupción se originó por una falla informática en el Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM) de la FAA, una herramienta utilizada para transmitir información de seguridad a los pilotos. Cerca de las 6:30 de la mañana, ya se registraban 760 vuelos demorados dentro de Estados Unidos, con destino o salida del país. Alrededor de las 9, la situación comenzó a normalizarse, aunque persistían las demoras.