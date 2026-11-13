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Con maples de huevo y algo de imaginación: cómo hacer mini campanas decorativas para Navidad

Con pocos materiales y sin gastar de más, podés decorar adornos navideños hechos a mano para decorar el árbol, la puerta de entrada o cualquier otro rincón de la casa. El paso a paso, aquí.

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El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales
El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales Foto: Imagen generada con IA
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La decoración navideña no siempre requiere de grandes compras ni adornos costosos, ya que con pocos materiales y algo de creatividad, algunos elementos que suelen terminar en la basura pueden convertirse en un adorno original para celebrar el espíritu navideño y decorar cada ambiente del hogar.

Una de las alternativas más fáciles, consiste en reutilizar los conos de cartón de los maples de huevo para crear pequeñas campanitas decorativas. Y gracias a que son fáciles de hacer y no requiere de materiales peligrosos, es una manualidad que puede realizarse con los más chiquitos. Lo mejor de estos adornos, es que se puede personalizar con pintura, cintas y otros elementos para adaptarlas al estilo de cada hogar. ¿Cómo se hace, paso a paso?

El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales
El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales Foto: Imagen generada con IA

Cómo hacer mini campanas navideñas con conos de cartón de huevo

Para realizar este adorno, se necesitan pocos elementos y no hace falta tener experiencia previa en manualidades. El primer paso es separar los conos individuales del cartón de huevos y recortar los bordes para darles una forma prolija y pareja.

Luego, se pueden pintar con acrílicos o pintura en aerosol en tonos tradicionales de Navidad, como dorado, plateado, rojo, verde o blanco. Es importante dejar que cada pieza se seque por completo antes de continuar con la decoración.

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Una vez secas, se realiza un pequeño agujero en la parte superior de cada cono para pasar un hilo, una cinta fina o un cordón. De esta manera, se puede formar el soporte para colgarlas.

El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales
El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales Foto: Imagen generada con IA

Para darles apariencia de campanas, se puede agregar un pequeño cascabel o bolita decorativa en el extremo inferior de un hilo que atraviese el interior del cartón. También es posible sumar moños, brillantina, pequeñas estrellas o detalles de colores.

Dónde colocar las campanas para decorar en Navidad

Una de las ventajas de esta manualidad es que permite utilizar los adornos en distintos sectores de la casa. Por su tamaño y poco peso, las mini campanas son ideales para colgar en las ramas del árbol de Navidad y combinar con las esferas tradicionales.

El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales
El adorno navideño que podés crear con cartones de huevo y pocos materiales Foto: Imagen generada con IA

También pueden utilizarse para armar guirnaldas, decorar coronas navideñas o colocar en picaportes y puertas de entrada. Otra alternativa es reunir varias piezas con diferentes tamaños y colores para crear un centro decorativo.

Además de aportar un detalle artesanal, esta propuesta permite reutilizar materiales cotidianos y sumar adornos personalizados a la decoración de las fiestas sin necesidad de invertir demasiado dinero.

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