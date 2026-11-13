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Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo: “Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

El mandatario argentino mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Santiago Peña. Ratificó la intención de fortalecer la alianza bilateral y profundizar la cooperación política, económica y comercial.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Javier Milei y Pedro Alliana
Javier Milei llamó por teléfono a Pedro Alliana. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. Durante el contacto, el mandatario argentino le expresó su apoyo político y manifestó la intención de profundizar la relación bilateral, con especial énfasis en la cooperación económica, comercial y política entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei calificó el diálogo como una conversación “excelente y cálida” y le deseó a su par paraguayo “los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo”. Además, le transmitió “todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”.

“La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, expresó el Presidente.

Javier Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos
Javier Milei apoyó al recién asumido Pedro Alliana. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

En ese sentido, ratificó el compromiso de ambos gobiernos de avanzar en una agenda común para fortalecer los vínculos políticos y económicos, ampliar el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de crecimiento. “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, concluyó Milei en su publicación.

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Milei ratificó la alianza con Paraguay tras el cambio de Gobierno

Pedro Alliana asumió el Poder Ejecutivo paraguayo el viernes 6 de noviembre, luego de que el Congreso aprobara la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. La crisis institucional tuvo entre sus principales detonantes el colapso de Ueno Bank y los cuestionamientos políticos y financieros que alcanzaron a la administración saliente.

El nuevo mandatario deberá completar el período constitucional hasta agosto de 2028, en un escenario atravesado por las consecuencias políticas y judiciales de la salida de Peña.

La comunicación entre ambos presidentes había sido anticipada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien el jueves confirmó que la Cancillería trabajaba para coordinar el contacto. El funcionario explicó que la conversación se había demorado por la agenda oficial relacionada con la visita del papa León XIV a la Argentina y remarcó que los vínculos con Paraguay continuaban siendo excelentes.

La postura del Gobierno argentino ante la destitución de Santiago Peña

Durante los primeros días de la crisis paraguaya, el Gobierno de Javier Milei evitó pronunciarse públicamente sobre la destitución de Santiago Peña, pese a la cercanía política que el mandatario argentino mantenía con su par saliente. La cautela respondió a la complejidad del proceso institucional que derivó en un cambio abrupto de autoridades en el país vecino.

Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.
Santiago Peña y su destitución como presidente de Paraguay. Foto: via REUTERS

Con la conversación telefónica con Alliana, Milei dejó en claro su intención de sostener la relación bilateral y mantener la cooperación entre ambos países, más allá del cambio de Gobierno en Paraguay. El respaldo público al nuevo presidente también marca el inicio de una nueva etapa en el vínculo diplomático entre Buenos Aires y Asunción.

Javier MileiParaguay
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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