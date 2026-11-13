Detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas tras la explosión en Lanús: hay 21 heridos y 6 están graves

El director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, brindó una conferencia de prensa y denunció que no se activó el sistema local de emergencias y que hubo una violación de los protocolos de seguridad. Foto: Gentileza

La explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó 21 heridos, seis de ellos graves, y dos personas de Metrogas detenidas. El director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, brindó una conferencia de prensa y denunció que no se activó el sistema local de emergencias y que hubo una violación de los protocolos de seguridad.

Para concretar las tareas, los equipos comenzaron a excavar pozos en sectores alejados del lugar de la explosión. El operativo involucró a siete cuarteles de bomberos y personal de Defensa Civil, que dispuso evacuaciones preventivas en las inmediaciones.

Seguí el minuto a minuto de la explosión en Lanús

15:32 Confirmaron 21 heridos, 6 graves y 2 detenidos de Metrogas El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, actualizó el balance de víctimas tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada y confirmó que hay 21 heridos, seis de ellos en grave estado, y dos personas de Metrogas detenidas. El funcionario denunció presuntas irregularidades en el procedimiento de seguridad previo al estallido. “Acá no se activó el sistema local de emergencia. Hubo una violación en los protocolos de emergencia”, aseguró en una conferencia de prensa.

15:16 Más de cinco horas de fuego tras la explosión en Lanús: aumentan las dotaciones de bomberos en la zona

15:08 Qué dijo el director de Asuntos Corporativos de Metrogas sobre las causas de la explosión en Lanús El director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, explicó en diálogo con TN que el incidente comenzó durante trabajos de renovación de cañerías que se realizaban sin gas en el sector intervenido. Sin embargo, una máquina tuneladora golpeó un caño de media presión que sí transportaba gas y provocó una pérdida. Según el directivo, la primera comunicación de emergencia se registró a las 9.44 y personal de la empresa llegó aproximadamente 20 minutos después. “No conocemos la razón de la explosión”, reconoció Di Lazzaro. La compañía confirmó que el estallido se produjo mientras se intentaba reparar el escape, aunque todavía no pudo establecerse qué lo desencadenó.