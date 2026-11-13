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Detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas tras la explosión en Lanús: hay 21 heridos y 6 están graves

Defensa Civil de Lanús informó que ocho personas fueron dadas de alta y otras siete permanecen en observación. Su director denunció que no se activó el sistema local de emergencias.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Explosión de un caño de gas en Lanús
El director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, brindó una conferencia de prensa y denunció que no se activó el sistema local de emergencias y que hubo una violación de los protocolos de seguridad. Foto: Gentileza
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La explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó 21 heridos, seis de ellos graves, y dos personas de Metrogas detenidas. El director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, brindó una conferencia de prensa y denunció que no se activó el sistema local de emergencias y que hubo una violación de los protocolos de seguridad.

Para concretar las tareas, los equipos comenzaron a excavar pozos en sectores alejados del lugar de la explosión. El operativo involucró a siete cuarteles de bomberos y personal de Defensa Civil, que dispuso evacuaciones preventivas en las inmediaciones.

Seguí el minuto a minuto de la explosión en Lanús

Confirmaron 21 heridos, 6 graves y 2 detenidos de Metrogas

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, actualizó el balance de víctimas tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada y confirmó que hay 21 heridos, seis de ellos en grave estado, y dos personas de Metrogas detenidas.

El funcionario denunció presuntas irregularidades en el procedimiento de seguridad previo al estallido. “Acá no se activó el sistema local de emergencia. Hubo una violación en los protocolos de emergencia”, aseguró en una conferencia de prensa.

Más de cinco horas de fuego tras la explosión en Lanús: aumentan las dotaciones de bomberos en la zona

Qué dijo el director de Asuntos Corporativos de Metrogas sobre las causas de la explosión en Lanús

El director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, explicó en diálogo con TN que el incidente comenzó durante trabajos de renovación de cañerías que se realizaban sin gas en el sector intervenido.

Sin embargo, una máquina tuneladora golpeó un caño de media presión que sí transportaba gas y provocó una pérdida. Según el directivo, la primera comunicación de emergencia se registró a las 9.44 y personal de la empresa llegó aproximadamente 20 minutos después.

“No conocemos la razón de la explosión”, reconoció Di Lazzaro. La compañía confirmó que el estallido se produjo mientras se intentaba reparar el escape, aunque todavía no pudo establecerse qué lo desencadenó.

Qué dijo el director general de Defensa Civil de Lanús

El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que se contabilizaron veinte personas heridas de las cuales cinco fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita por la gravedad de sus lesiones.

La explosión ocurrió en el sector comercial de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cerca de la avenida Hipólito Yrigoyen. El fuego provocó importantes daños en comercios y obligó a evacuar viviendas, un jardín de infantes y un geriátrico.

El paso inmediato para controlar la emergencia es completar el cierre de la cañería afectada. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar las causas del estallido y las condiciones en que se desarrollaban los trabajos sobre la red de distribución.

MetrogasExplosiónLanúsIncendioRemedios de Escalada
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