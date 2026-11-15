En 1976, Marta Minujín viajó a Machu Picchu y regresó con 23 kilos de tierra: construyó un nido de hornero de 2,5 metros. Foto: Instagram @martaminujin

En 1976, la artista argentina Marta Minujín protagonizó una de las experiencias más insólitas del arte de América Latina: viajó a Perú, consiguió autorización para extraer tierra de Machu Picchu y regresó a Buenos Aires con dos valijas cargadas de ese material. Con él desarrolló “Comunicando con tierra”, una instalación que incluía un nido de hornero gigante de 2,5 metros de altura, videos experimentales y un intercambio de tierra entre artistas de distintos países.

Cómo Marta Minujín consiguió llevar 23 kilos de tierra de Machu Picchu a la Argentina

La historia comenzó cuando Minujín decidió utilizar uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de América como punto de partida para una obra que conectara simbólicamente a diferentes países. Su intención no era simplemente trasladar tierra peruana, sino convertir ese material en un vehículo de comunicación artística y cultural.

La insólita instalación fue presentada en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires e incluyó una experiencia audiovisual y un intercambio de materiales con artistas latinoamericanos. Video: X @martaminujin

Para concretar el proyecto, gestionó una autorización especial ante las autoridades correspondientes. Según relató en el catálogo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), recibió permiso para extraer 23 kilos de tierra y contó con la colaboración de dos hombres. La artista recorrió Machu Picchu hasta encontrar un lugar que consideró especialmente cargado de energía.

Una vez seleccionado el sitio, recogió el material y lo distribuyó en dos valijas para trasladarlo hasta Buenos Aires. Aquella tierra, aparentemente común, se convirtió en el elemento central de una propuesta que buscaba superar las fronteras geográficas y transformar un recurso natural en una experiencia colectiva.

El nido de hornero gigante de 2,5 metros que construyó Marta Minujín

De regreso en la Argentina, Minujín construyó una estructura inspirada en el nido del hornero, ave nacional argentina. La instalación medía 2,50 metros de altura y 2,30 metros de diámetro en su base, y reproducía la técnica constructiva del pájaro, que utiliza barro para levantar su característico refugio.

La obra "Comunicando con tierra" de 2,50 metros está inspirada en el hornero, el ave nacional argentina. Foto: Instagram @martaminujin

La obra fue presentada en junio de 1976 en el Centro de Arte y Comunicación (CAyC) de Buenos Aires, durante la exposición Arte en cambio II. Los visitantes podían ingresar al interior del nido, donde encontraban tres sillas y un televisor que proyectaba “Autogeografía”, una película experimental realizada por la propia artista.

La instalación también exhibía fotografías del proceso de extracción y 23 bolsas plásticas con un kilo de tierra cada una. Cada paquete estaba identificado con el nombre de un artista y su país de origen. Así, el nido funcionaba como un espacio de encuentro entre la naturaleza, la tecnología y distintas identidades latinoamericanas.

El intercambio de tierra entre artistas latinoamericanos que duró 10 años

El proyecto no terminaba con la exposición. Minujín había diseñado un intercambio internacional: enviaría las bolsas de tierra de Machu Picchu a artistas de diferentes países para que las mezclaran con suelo de sus propios territorios y posteriormente devolvieran esa combinación a Buenos Aires.

Marta Minujín recorrió Machu Picchu hasta encontrar un lugar que consideró cargado de energía. Foto: Instagram @martaminujin

La propuesta convertía cada paquete en una obra participativa. Los destinatarios no eran simples espectadores, sino protagonistas de una experiencia que vinculaba territorios separados por miles de kilómetros. La tierra funcionaba como símbolo de pertenencia, memoria e identidad compartida entre los pueblos del continente.

Sin embargo, completar el intercambio llevó mucho más tiempo del previsto. Según el catálogo del MALBA, los envíos regresaron de manera esporádica durante aproximadamente 10 años. Finalmente, Minujín volvió a Machu Picchu para enterrar allí la tierra, cerrando simbólicamente un recorrido que había comenzado una década antes.

Qué pasó con Comunicando con tierra y el nido de hornero de Marta Minujín

Además de la estructura monumental, el proyecto incluyó “Autogeografía”, una película filmada en formato Súper 8 con cámara de Claudio Caldini. En sus imágenes, Minujín aparece acostada mientras otras personas cubren progresivamente su cuerpo con tierra, hasta hacerlo desaparecer bajo el material.

Una versión de la obra "Comunicando con tierra", presentada en el Centro Cultural Kirchner en 2021. Foto: Instagram @martaminujin

La instalación original también fue exhibida en La Rural y posteriormente destruida por una aplanadora. Sin embargo, su concepto sobrevivió: Minujín realizó nuevas versiones del nido, entre ellas una presentada en el Centro Cultural Kirchner en 2021, cuando se cumplieron 45 años de aquella experiencia.

Décadas después, “Comunicando con tierra” continúa siendo un ejemplo de cómo la artista transformó materiales cotidianos en acontecimientos extraordinarios. Lo que comenzó con dos valijas de tierra terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la naturaleza, las fronteras y la posibilidad de unir culturas mediante el arte.