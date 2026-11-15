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Dejó el comercio para luchar junto a San Martín, cruzó los Andes en 1817 y gobernó Buenos Aires: el pueblo a 67 kilómetros de CABA que lleva su nombre desde 1864

A 67 kilómetros de CABA, un pueblo bonaerense homenajea a un militar que combatió junto a San Martín, participó en la Independencia y llegó a gobernar Buenos Aires. Conocé su historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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General Las Heras
La estación es Patrimonio histórico de General Las Heras Foto: Instagram @descubre_lasheras
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A 67 kilómetros de CABA está General Las Heras, una localidad que recuerda a un protagonista de la Independencia. Juan Gregorio de Las Heras dejó el comercio familiar para iniciar una carrera militar, combatió en las Invasiones Inglesas, cruzó los Andes con San Martín y gobernó Buenos Aires. Hay un detalle singular: autorizó que el nuevo partido llevara su nombre en vida.

General Las Heras: el pueblo bonaerense que nació antes de tener un centro urbano

El partido de General Las Heras fue creado el 25 de octubre de 1864, sobre tierras rurales y poblaciones dispersas. No tenía un centro urbano consolidado. Juan Ramón Dumont fue su primer juez de Paz y las primeras autoridades funcionaron en el Mirador de Villamayor, antes de mudarse al pueblo naciente.

General Las Heras
Edificio antiguo: Construcciones históricas que conservan el pasado bonaerense Foto: Instagram @descubre_lasheras

La llegada del ferrocarril en 1872, mediante el ramal que conectaba Merlo con Lobos, resultó decisiva. La estación atrajo viviendas, comercios y servicios, y facilitó el transporte de la producción rural hacia otros mercados de la provincia. El tren conectó a la región agropecuaria y consolidó la cabecera del partido, bautizada en honor al militar.

De comerciante a soldado: quién fue Juan Gregorio de Las Heras

Las Heras nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1780. Interrumpió sus estudios en el Real Convictorio Carolino para dedicarse al comercio familiar. Su vida cambió durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, cuando se sumó a las milicias que defendieron la ciudad. Desde entonces participó en campañas decisivas de la independencia sudamericana.

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Las Heras, héroe de la independencia Foto: Wikipedia

En 1813 fue enviado a Chile al mando de un contingente de alrededor de 300 hombres para colaborar con las fuerzas patriotas. Después regresó a Mendoza para integrar el Ejército de los Andes de San Martín. En 1817 comandó una columna que atravesó la cordillera rumbo a Chile, como parte de una estrategia que buscaba sorprender a los realistas desde distintos pasos de montaña.

Cruzó los Andes y logró salvar a sus soldados en una derrota decisiva

Tras el cruce, Las Heras participó en la batalla de Chacabuco, en febrero de 1817, y continuó combatiendo por la independencia de Chile. El 19 de marzo de 1818, en Cancha Rayada, mantuvo organizada su división durante la derrota patriota. Así conservó soldados fundamentales para reorganizar el ejército, en un momento en que las noticias de la derrota provocaron alarma entre las fuerzas patriotas.

General Las Heras
Feria de emprendedores: Tradiciones, artesanías y producción local en General Las Heras Foto: Instagram @descubre_lasheras

Poco después combatió en Maipú, el 5 de abril de 1818, victoria que afianzó la independencia chilena. También participó en la campaña libertadora del Perú, donde recibió el reconocimiento de gran mariscal. Más tarde volvió a Buenos Aires para ocupar un cargo político central, lejos de los campos de batalla donde había alcanzado gran reconocimiento.

Gobernó Buenos Aires y aceptó que el pueblo llevara su nombre

Las Heras asumió como gobernador de Buenos Aires en abril de 1824. Durante su administración se firmó el tratado de 1825 por el cual el Reino Unido reconoció la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su gobierno finalizó en 1826, en el contexto de la reorganización política asociada a la presidencia de Bernardino Rivadavia. Más tarde volvió a Chile, país donde transcurrieron sus últimos años.

De acuerdo con la historia institucional del municipio, Las Heras autorizó desde Chile que el partido fundado en 1864 recibiera su nombre. Murió en Santiago el 6 de febrero de 1866, menos de dos años después de la creación del distrito. Así, el homenaje llegó mientras el militar todavía vivía, aunque el pueblo recién empezaba a adquirir la fisonomía que hoy lo identifica.

Qué se puede conocer hoy en General Las Heras

Además de su pasado ferroviario y rural, la localidad conserva atractivos culturales como la Capilla del Instituto San Luis Gonzaga, donde se encuentran La Crucifixión y El Apocalipsis, dos obras de Antonio Berni inauguradas en 1981.

General Las Heras
Paisajes naturales y caminos rurales de General Las Heras Foto: Instagram @descubre_lasheras

El distrito también mantiene una tradición vinculada con el pato, deporte ecuestre argentino, y espacios que recuerdan su desarrollo histórico. Entre nombres de calles, edificios y celebraciones, la memoria del militar permanece ligada a la identidad de este rincón bonaerense.

TurismoHistoriaPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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