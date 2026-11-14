Un sarcófago de mármol negro, tres estatuas y un féretro inclinado: así es el mausoleo de San Martín en Buenos Aires, construido tras 30 años de espera

El sarcófago de mármol negro donde descansan los restos del Libertador Foto: Instagram @buenosairesturismo

En una capilla lateral de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, se encuentra un monumento funerario emblemático. Allí descansan los restos de José de San Martín, el Libertador que murió en Francia en 1850 y cuyo cuerpo regresó al país tres décadas después. El mausoleo combina mármoles, esculturas de tres naciones y una controversia sobre el féretro. El recinto permite reconstruir el largo recorrido de sus restos desde Europa y el reconocimiento público que recibió en Buenos Aires.

Mármol rosado, un sarcófago negro y tres esculturas: cómo es la tumba de San Martín

El sepulcro ocupa la Capilla Nuestra Señora de la Paz, sobre la nave derecha de la Catedral. Fue realizado por el escultor francés Albert-Ernest Carrier-Belleuse, quien combinó mármol rosado, una base de mármol rojo y un sarcófago negro. Las tres figuras femeninas que rodean la estructura simbolizan a Argentina, Chile y Perú, países vinculados con sus campañas emancipadoras. Allí también se recuerda a Juan Gregorio de Las Heras, Tomás Guido y al Soldado Desconocido.

Por qué los restos del Libertador tardaron 30 años en volver a la Argentina

San Martín falleció el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en Boulogne-sur-Mer, Francia. En 1861 sus restos fueron trasladados a la bóveda familiar de su yerno, Mariano Balcarce, en Brunoy. En su testamento de 1844 había expresado el deseo de que su corazón descansara en Buenos Aires, pero el regreso de sus restos no fue inmediato: requería recursos y un monumento.

Mausoleo de San Martín Foto: cultura.gob

En 1864, el Congreso autorizó los gastos de la repatriación, pero el proyecto avanzó lentamente. El impulso decisivo llegó el 5 de abril de 1877, cuando el presidente Nicolás Avellaneda convocó a reunir fondos para concretar el traslado. Casi un año después, el 25 de febrero de 1878, centenario del nacimiento del prócer, se colocó la piedra fundamental del mausoleo en la Catedral Metropolitana. El proyecto buscaba convertir su regreso en un homenaje nacional, en un momento de consolidación de las instituciones argentinas y de construcción de una memoria compartida.

El viaje del Villarino y la multitud que recibió a San Martín en 1880

El 21 de abril de 1880, el féretro fue llevado desde París hasta el puerto de El Havre, donde lo esperaba el transporte militar Villarino, de la Armada Argentina. El ataúd fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile y Perú, y el buque partió al día siguiente, acompañado por una salva de 21 cañonazos. Tras pasar por Montevideo, llegó a Buenos Aires el 28 de mayo de 1880, ante autoridades, embarcaciones y vecinos, pese a la lluvia.

El mausoleo de José de San Martín, ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Foto: Instagram @buenosairesturismo

Entre quienes participaron del homenaje estuvieron Avellaneda y Domingo Faustino Sarmiento. Los restos fueron conducidos a la Catedral, pero el monumento todavía no estaba listo para su instalación definitiva: permanecieron provisionalmente en la cripta de los canónigos. El mausoleo quedó habilitado el 1 de octubre de 1880, cerrando un proceso de décadas que marcó la memoria argentina.

El misterio de la inclinación del ataúd y qué dicen los documentos

Circuló la idea de que el féretro de San Martín estaba inclinado y que esa disposición tenía un significado masónico. No hay pruebas documentales que respalden esa interpretación.

Mausoleo de San Martín en la Catedral

En 1947, una comunicación del cardenal Santiago Copello, basada en un testimonio, indicó que el ataúd habría sido colocado con unos 15 grados de inclinación porque resultaba demasiado grande para el espacio disponible. Sin embargo, el acta de colocación de 1880 no detalla esa posición, por lo que sigue sin comprobarse.

Los granaderos que custodian la tumba más de 140 años después

El mausoleo también mantiene una tradición militar: su custodia ceremonial corresponde al Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín en 1812. La presencia de los soldados junto al sepulcro conecta la historia de las campañas independentistas con la vida cotidiana de la Catedral, en el centro porteño. Entre esculturas, mármoles y honores militares, la tumba conserva una dimensión que excede lo funerario: es un símbolo del reconocimiento argentino y sudamericano al Libertador y a su legado de emancipación.