Una batalla de apenas 30 minutos y una estación que cambió de nombre: así es Suipacha, el pueblo bonaerense que homenajea a un prócer

Suipacha, un pueblo bonaerense con más de 150 años de historia Foto: Facebook / Adriana Figueroa

A unos 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe una localidad cuyo nombre recuerda uno de los triunfos de la Revolución de Mayo. Se trata de Suipacha, vinculada con la batalla del 7 de noviembre de 1810, cuando las fuerzas patriotas derrotaron a los realistas en el Alto Perú. Su historia incluye una estación con otro nombre original, una fundadora y una plaza dedicada a Antonio González Balcarce.

La batalla de 1810 que le dio nombre a Suipacha

El 7 de noviembre de 1810, el Ejército Auxiliar enviado desde Buenos Aires se enfrentó con las tropas realistas cerca del río Suipacha, en la actual Bolivia. Las fuerzas patriotas, conducidas militarmente por Antonio González Balcarce, venían de un revés en Cotagaita, ocurrido el 27 de octubre, y buscaban recuperarse.

Antonio González Balcarce, protagonista de la batalla de Suipacha Foto: Wikipedia

La estrategia consistió en atraer al enemigo hacia una emboscada. Un grupo de revolucionarios avanzó y luego retrocedió para provocar la persecución realista, mientras otros soldados aguardaban ocultos entre las elevaciones. El combate decisivo duró alrededor de 30 minutos y terminó con la primera victoria patriota de la Guerra de la Independencia. El triunfo permitió capturar armamento, municiones y prisioneros, y fue comunicado por Juan José Castelli, enviado de la Primera Junta. La noticia llegó a Buenos Aires y fue difundida por La Gazeta, cuando la revolución todavía buscaba consolidarse. Aunque ocurrió lejos de la ciudad, su recuerdo quedó incorporado a la identidad de un futuro pueblo provincial.

De la estación Freire al nacimiento del pueblo bonaerense

Tras la creación de nuevos partidos provinciales en 1864, el nombre de Suipacha fue establecido para el partido el 24 de febrero de 1865, durante la gobernación de Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta. La decisión llegó durante la reorganización territorial y la expansión ferroviaria bonaerense.

El pueblo con nombre de batalla que se prepara para su fiesta dulce Foto: Turismo Suipacha

Sin embargo, la estación que impulsó el desarrollo local no se llamaba Suipacha: su nombre original era Freire, en referencia a Toribio Freire, propietario de los terrenos donde se instaló. Habilitada en 1866 como parte del Ferrocarril Oeste, comenzó transportando cargas y luego adoptó el nombre actual. El edificio ferroviario que se conserva fue inaugurado en 1916. El paso del tren favoreció el traslado de productos rurales, la circulación comercial y la llegada de habitantes.

Rosario Suárez de Labat, clave en la fundación de Suipacha

Aunque su nombre homenajea una victoria militar, la formación del pueblo estuvo estrechamente ligada a Rosario Suárez de Labat. El 11 de mayo de 1875, ella y su esposo, Basilio Labat, solicitaron al gobierno provincial la organización de un centro urbano cerca de la estación, con terrenos para viviendas y espacios públicos. La traza fue aprobada el 24 de septiembre de 1875, fecha que quedó asociada con la fundación local.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

Suárez de Labat también contribuyó con tierras para edificios públicos y religiosos. Más adelante, el 31 de mayo de 1879, Suipacha fue declarada cabecera del partido, mientras surgían escuelas y asociaciones de inmigrantes. En 1881 funcionaban dos escuelas primarias públicas y, hacia fines del siglo XIX, distintas entidades de ayuda mutua reflejaban la llegada de familias europeas.

Plaza Balcarce, patrimonio y la Ruta del Queso

En el centro de la ciudad se encuentra la Plaza Balcarce, que recuerda al militar que dirigió la victoria de 1810. En sus alrededores está la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, consagrada en octubre de 1892 y vinculada con terrenos cedidos durante la consolidación del pueblo. Estos espacios reconstruyen una historia atravesada por la memoria patriótica y el ferrocarril.

La Ruta de los Quesos, en Suipacha. Foto: Facebook / Ruta del Queso.

Hoy, Suipacha se ubica sobre la Ruta Nacional 5, a aproximadamente 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Censo 2022, el partido tenía 11.786 habitantes. Además de su patrimonio, es conocido por la Ruta del Queso, un recorrido vinculado con la producción tambera y la elaboración artesanal de quesos. Así, una localidad nacida alrededor del tren conserva en su nombre el recuerdo de una batalla librada hace más de dos siglos y ofrece una combinación de historia, paisaje rural y gastronomía bonaerense, que todavía conserva parte de aquella identidad fundacional.