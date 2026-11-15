Milanesas XL para cuatro personas y una victoria por apenas 37 votos: así es el bodegón de CABA que nació tras la crisis de 2001

El Antojo, el bodegón de Villa del Parque famoso por sus milanesas gigantes Foto: Instagram @elantojo_ok2

En una calle de Villa del Parque funciona un bodegón porteño que convirtió una receta tradicional en su marca registrada. Se trata de El Antojo, un restaurante fundado en 2002 por Christian Franco, un inmigrante paraguayo que comenzó como empleado gastronómico. Su historia combina las dificultades de la crisis de 2001 con una transformación del menú. El reconocimiento llegó en 2017, cuando ganó una votación popular para elegir la mejor milanesa de bodegón de la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo 1.961 votos, solamente 37 más que su competidor inmediato.

De lavacopas a dueño de un bodegón: el origen de El Antojo

A fines de la década de 1990, Christian Franco llegó desde Paraguay y comenzó a trabajar en el sector gastronómico. Se desempeñó como lavacopas, cocinero y mozo hasta incorporarse a Savarin, una parrilla ubicada en Tinogasta 3174. Después del estallido económico de 2001, el establecimiento enfrentó serias dificultades y su propietario, Miguel Zanotti, le propuso a Franco hacerse cargo para evitar el cierre. El derrumbe del consumo, la pérdida de ingresos y la incertidumbre económica afectaron a numerosos pequeños restaurantes porteños durante aquellos años.

Bodegón El Antojo Foto: Instagram @el_antojook

Aunque tenía experiencia en la cocina y en la atención al público, no contaba con los recursos necesarios para administrar un comercio. Aceptó igualmente y en 2002 nació El Antojo. En entrevistas posteriores, contó que durante tres años durmió sobre un colchón en el piso del restaurante y que, en los comienzos, debía salir a comprar una gaseosa cuando alguien la pedía porque no tenía suficiente mercadería. Esos recuerdos describen una etapa de trabajo constante, con escasos recursos y numerosas dificultades económicas.

La milanesa XL que cambió la historia del restaurante

Durante más de una década, el establecimiento conservó una propuesta cercana a la parrilla tradicional. Pero entre 2015 y 2016, Franco decidió modificar la carta y apostar por un plato popular con una presentación diferente: milanesas de gran tamaño, con abundantes coberturas y pensadas para compartir. La idea apuntaba a familias que buscaban una comida rendidora.

Milanesas XL con papas fritas, la especialidad de El Antojo Foto: Instagram @elantojo_ok2

Para presentar la novedad, el dueño comenzó a mostrar las preparaciones en bandejas entre las mesas. Los clientes las fotografiaban y el boca a boca ayudó a instalarlas como especialidad de la casa. La receta partía de ingredientes clásicos, como bola de lomo, huevo, pan rallado, ajo, perejil y mostaza, pero incorporaba versiones con muzzarella, panceta, cebolla caramelizada, hongos y huevos fritos. Algunas reunían varios sabores sobre una misma base, con una presentación similar a la de una pizza.

El concurso de 2017 que se definió por apenas 37 votos

El punto de inflexión llegó el 28 de julio de 2017, cuando el Gobierno porteño difundió los resultados de un concurso realizado dentro del programa BA Capital Gastronómica. Participaron 32 establecimientos y se contabilizaron 19.922 votos para elegir la mejor milanesa de bodegón de la ciudad. El Antojo terminó primero con 1.961 votos, seguido por Bodegón Núñez, con 1.924, y Manolo, de San Telmo, con 1.502.

La diferencia entre el ganador y el segundo lugar fue de apenas 37 votos. El reconocimiento se entregó en la Usina del Arte y amplificó la popularidad del restaurante, que comenzó a recibir visitantes interesados en conocer sus porciones y variedades. Se trató de una elección del público, no de una evaluación de un jurado especializado.

Dónde queda El Antojo y qué ofrece actualmente

El local original se encuentra en Tinogasta 3174, Villa del Parque, un barrio de calles residenciales y comercios tradicionales. Allí, las milanesas XL continúan siendo el principal atractivo, con preparaciones que pueden compartirse entre varias personas según la versión elegida. El restaurante también amplió sus propuestas con combinaciones inspiradas en figuras del deporte y la música.

En 2025, Franco contó que el negocio producía más de 1.000 milanesas y utilizaba alrededor de 2.000 huevos por semana. A más de dos décadas de su apertura, El Antojo conserva una historia singular: nació en un contexto de crisis, sobrevivió con recursos limitados y encontró en una comida cotidiana la manera de reinventarse dentro de la gastronomía porteña.