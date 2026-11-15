Cómo limpiar las alfombras y eliminar las manchas difíciles sin tener que llevarlas a una lavandería. Foto: Foto: Gemini

Las alfombras aportan calidez y comodidad a los ambientes, pero también acumulan polvo, restos de comida, pelos y manchas que pueden resultar difíciles de sacar. Con el uso diario, incluso aquellas que parecen limpias pueden perder su aspecto original y presentar marcas que llaman la atención.

Sin embargo, no siempre es necesario llevarlas a una lavandería para recuperar su apariencia. Si se trata de manchas superficiales y la etiqueta permite la limpieza en casa, se puede realizar un mantenimiento con elementos sencillos y algunos cuidados.

Cómo limpiar las alfombras con agua y detergente

Una de las alternativas para tratar manchas recientes es utilizar agua tibia y unas gotas de detergente líquido neutro. Esta combinación permite remover parte de la suciedad sin recurrir a productos de limpieza demasiado agresivos.

Con algunos productos básicos y distintos métodos se puede dejar la alfombra impecable. Foto: Foto: Gemini

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Retirar el polvo: pasar la aspiradora por toda la superficie para eliminar tierra, migas y otros restos sueltos. Preparar la mezcla: colocar agua tibia en un recipiente y agregar unas gotas de detergente neutro. Humedecer un paño: mojar un trapo limpio en la preparación y escurrirlo bien para que no quede empapado. Tratar la mancha: presionar suavemente sobre la zona afectada, desde los bordes hacia el centro. No hay que frotar con fuerza, porque se puede extender la suciedad o dañar las fibras. Retirar los restos: pasar otro paño apenas humedecido con agua limpia para quitar el detergente. Dejar secar: presionar con una toalla seca para absorber la humedad y permitir que la alfombra se seque completamente en un lugar ventilado.

Qué hacer para quitar las manchas difíciles

Cuando la mancha está seca o lleva varios días, es importante evitar los movimientos bruscos. Raspar o frotar con fuerza puede hacer que la suciedad penetre todavía más en las fibras.

Si se trata de restos de comida, primero conviene retirar cuidadosamente los sólidos con una cuchara. En el caso de líquidos, se puede presionar con papel absorbente o un paño seco para retirar el exceso.

Después, se puede probar la preparación de agua tibia y detergente neutro en una parte pequeña y poco visible. Si el material no cambia de color ni se deteriora, se puede continuar con el tratamiento localizado.

En manchas muy persistentes, de origen desconocido o que ya penetraron profundamente, la limpieza casera puede no ser suficiente.

Los cuidados que hay que tener para no arruinar la alfombra

Antes de aplicar cualquier producto, es importante revisar las indicaciones del fabricante. No todas las alfombras se limpian de la misma manera: las de lana, seda, fibras naturales o materiales delicados pueden necesitar tratamientos específicos.

También conviene tener en cuenta estas recomendaciones: