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102 chacras de 25 hectáreas, 152 manzanas y una estación de tren de 1894: así nació el pueblo bonaerense que lleva el nombre de un general que luchó junto a Belgrano

Fundado en 1893 como una colonia agrícola, fue proyectado con 152 manzanas y más de 100 chacras. Una decisión del Gobierno cambió su nombre para homenajear a un militar cercano a Manuel Belgrano.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Iriarte, pueblo de Buenos Aires
Arquitectura tradicional y calles tranquilas en el noroeste bonaerense Foto: Facebook / Marcela Echegaray
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En el noroeste de Buenos Aires existe un pueblo cuyo proyecto original contemplaba 102 chacras, 152 manzanas y cuatro plazas. Nació en 1893 como una colonia agrícola junto al ferrocarril, pero una decisión del Gobierno nacional cambió el nombre con el que terminaría siendo conocido. La localidad pasó a homenajear a un militar que había servido bajo las órdenes de Manuel Belgrano y combatido en una de las batallas contra el Imperio del Brasil.

Se trata de Iriarte, en el partido de General Pinto, cerca del límite con Santa Fe. Llamado Colonia San Ricardo, el pueblo guarda una historia de familias propietarias, disputas, trazados urbanos y estaciones ferroviarias que marcaron el crecimiento del interior bonaerense.

Las 102 chacras y las 152 manzanas del proyecto fundacional

El 13 de abril de 1893 se considera la fecha de fundación de Iriarte, cuando el noroeste provincial experimentaba una expansión agrícola impulsada por el ferrocarril y la subdivisión de campos. Las tierras formaban parte de propiedades vinculadas con los herederos de Diego de Alvear, en una región que había sido escenario de controversias limítrofes entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Iriarte, pueblo de Buenos Aires
Iriarte, un pueblo bonaerense fundado en 1893 Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

El proyecto fue promovido por dos matrimonios: Ricardo Lezica y Teodolina Alvear, y Pedro Christophersen y Carmen Alvear. El agrimensor Octavio Talamón diseñó una colonia denominada San Ricardo, con 102 chacras de unas 25 hectáreas, 152 manzanas urbanas y 34 quintas. El plano también reservaba cuatro manzanas para plazas y terrenos para edificios públicos, hospital y cementerio. Eran previsiones del trazado inicial, no una descripción de lo que llegó a construirse.

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Una estación de tren cambió el nombre del pueblo en 1894

La presencia ferroviaria resultó decisiva. En 1886 se habilitó el ramal Chacabuco-Orellanos del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que favoreció el traslado de cosechas y conectó la zona con otros centros comerciales. La estación estaba situada en el kilómetro 342,550 y las familias impulsoras pretendían denominarla Christophersen, en reconocimiento a quienes habían facilitado los terrenos.

Iriarte, pueblo de Buenos Aires
Las antiguas construcciones que conservan la historia de Iriarte Foto: Facebook / Marcela Echegaray

Pero el 2 de marzo de 1894, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación dispuso llamarla General Iriarte, como homenaje al centenario del nacimiento del militar. La medida formaba parte de una práctica que utilizaba las estaciones para recordar a protagonistas de la historia argentina. Con los años, la denominación ferroviaria se extendió al poblado y desplazó el nombre original de Colonia San Ricardo.

Quién fue Tomás de Iriarte y qué relación tuvo con Manuel Belgrano

Tomás de Iriarte nació en Buenos Aires en 1794 y comenzó su carrera en España, donde se formó como artillero y participó en la lucha contra las tropas napoleónicas. Regresó a Sudamérica como oficial realista, pero después se incorporó al movimiento independentista. En 1817 conoció a Manuel Belgrano en Tucumán, cuando el creador de la bandera dirigía el Ejército del Norte.

Iriarte, pueblo de Buenos Aires
Tomás de Iriarte, el general que combatió junto a Manuel Belgrano Foto: Gran Enciclopedia Argentina

Belgrano valoró sus conocimientos técnicos y lo designó al frente de una escuela de artillería dedicada a preparar oficiales. Iriarte continuó luego su trayectoria en medio de las guerras civiles y, en 1827, participó como comandante de artillería en la batalla de Ituzaingó, durante la guerra contra Brasil. También escribió memorias, utilizadas para estudiar los conflictos políticos y militares de aquella época. Murió en 1876, diecisiete años antes de la fundación de la localidad que lleva su apellido.

Un museo ferroviario y rural que conserva la memoria del lugar

Hoy, Iriarte mantiene una identidad ligada a las actividades agropecuarias y al ferrocarril. Entre sus espacios patrimoniales destaca el Museo Iriarte, ubicado en el kilómetro 351 de la Ruta Nacional 7, que reúne locomotoras, vagones, maquinaria agrícola y objetos de la vida cotidiana. También recrea ambientes de antiguos comercios y una estación ferroviaria, testimonios de la transformación de la región.

Una de sus piezas destacadas es un molino ferroviario de 15 metros de altura, recuperado de Entre Ríos y reconstruido como parte del recorrido. Así, la localidad conserva una doble historia: la colonia agrícola que comenzó a proyectarse en 1893 y el homenaje a un general vinculado con Belgrano cuyo apellido quedó fijado en los mapas por decisión oficial.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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