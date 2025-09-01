Pintó Bodegón: más de 70 locales porteños ofrecen platos XL, mega descuentos y platos especiales
Entre sifones, milanesas gigantes, porciones generosas de asado y postres como flan y arroz con leche, llega una nueva edición de Pintó Bodegón 2025, una semana ideal para homenajear a los templos del mantel de papel y la porción generosa.
La Ciudad de Buenos Aires incluirá a estos restaurantes como punto de interés del 1 al 7 de septiembre, para atraer a locales y turistas a degustar de los mejores platos de Argentina.
La propuesta ofrece más de 70 bodegones porteños ofrecen 30% de descuento en el total de la cuenta, sin importar el medio de pago, o bien menús especiales con entrada, principal, bebida y postre a precio promocional.
Esta movida gastronómica se repartirá por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y habrán opciones para todos los gustos: desde bodegones tradicionales como El Imparcial, Café de García o El Federal, hasta nuevas propuestas que reinventan el concepto sin perder su esencia, como Beba Cocina o Fina Cantina.
Entre los bodegones participantes, se destacan los siguientes:
- Almacén y Bar Lavalle
- Bar El Progreso
- Bar El Federal
- Bar de Cao
- Bodegón La Buena Medida
- Bodegón La Morocha
- Bodegón La Pipeta
- Beba Cocina
- BRONX BAR
- Café Margot
- Celta Bar
- Café de García
- Cervecería López
- Charly V
- COMEDOR GEVP
- Cortázar
- Down Town Matías
- El Español Restaurante
- El Gran Paraiso
- El Imparcial
- El Faro de Vigo
- El Grill Asturias
- La Pulpería del Cotorro
- La Torre de Retiro
- La Tortillería
- Lo de Raul
Cabe destacar que, para mayor información y planificación de cada salida, la organización del Gobierno de la Ciudad creó un mapa interactivo de locales participantes:
Los bodegones, un clásico que no pasa de moda
Con raíces españolas e italianas cruzadas con sabor criollo, los bodegones no son solo lugares para comer bien: todos ellos guardan una historia llena de recetas familiares, mozos que trabajan allí desde hace décadas que saben qué recomendar de la carta y lo más importante: comida abundante, de buena calidad y un ambiente ideal para ir con amigos o familia.
El objetivo de Pintó Bodegón es claro: darle valor a esa identidad porteña que vive en cada plato que es emblema de nuestro país y de paso, ayudar a que estos lugares sigan siendo parte del paisaje gastronómico de la ciudad.