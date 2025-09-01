Pintó Bodegón: más de 70 locales porteños ofrecen platos XL, mega descuentos y platos especiales

Del 1 al 7 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires se llena de aroma a hogar y degustación en la nueva edición de este circuito 2025. Qué es lo que tenés que tener en cuenta para aprovechar al máximo esta propuesta.
lunes, 1 de septiembre de 2025, 24:00
La Ciudad de Buenos Aires realizará una nueva edición de Pintó Bodegón.
La Ciudad de Buenos Aires realizará una nueva edición de Pintó Bodegón. Foto: Instagram @bodegoncaballito

Entre sifones, milanesas gigantes, porciones generosas de asado y postres como flan y arroz con leche, llega una nueva edición de Pintó Bodegón 2025, una semana ideal para homenajear a los templos del mantel de papel y la porción generosa.

La Ciudad de Buenos Aires incluirá a estos restaurantes como punto de interés del 1 al 7 de septiembre, para atraer a locales y turistas a degustar de los mejores platos de Argentina.

Los bodegones estarán abiertos con descuento la próxima semana. Foto: Instagram @el_antojook

La propuesta ofrece más de 70 bodegones porteños ofrecen 30% de descuento en el total de la cuenta, sin importar el medio de pago, o bien menús especiales con entrada, principal, bebida y postre a precio promocional.

Esta movida gastronómica se repartirá por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y habrán opciones para todos los gustos: desde bodegones tradicionales como El Imparcial, Café de García o El Federal, hasta nuevas propuestas que reinventan el concepto sin perder su esencia, como Beba Cocina o Fina Cantina.

Entre los bodegones participantes, se destacan los siguientes:

  • Almacén y Bar Lavalle
  • Bar El Progreso
  • Bar El Federal
  • Bar de Cao
  • Bodegón La Buena Medida
  • Bodegón La Morocha
  • Bodegón La Pipeta
  • Beba Cocina
  • BRONX BAR
  • Café Margot
  • Celta Bar
  • Café de García
  • Cervecería López
  • Charly V
  • COMEDOR GEVP
  • Cortázar
  • Down Town Matías
  • El Español Restaurante
  • El Gran Paraiso
  • El Imparcial
  • El Faro de Vigo
  • El Grill Asturias
  • La Pulpería del Cotorro
  • La Torre de Retiro
  • La Tortillería
  • Lo de Raul

Cabe destacar que, para mayor información y planificación de cada salida, la organización del Gobierno de la Ciudad creó un mapa interactivo de locales participantes:

Los bodegones, un clásico que no pasa de moda

Con raíces españolas e italianas cruzadas con sabor criollo, los bodegones no son solo lugares para comer bien: todos ellos guardan una historia llena de recetas familiares, mozos que trabajan allí desde hace décadas que saben qué recomendar de la carta y lo más importante: comida abundante, de buena calidad y un ambiente ideal para ir con amigos o familia.

Esta semana habrá descuento en platos abundantes. Foto: Instagram/bodegon_almafuerte

El objetivo de Pintó Bodegón es claro: darle valor a esa identidad porteña que vive en cada plato que es emblema de nuestro país y de paso, ayudar a que estos lugares sigan siendo parte del paisaje gastronómico de la ciudad.