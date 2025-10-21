Sabor argentino en el podio: dos embutidos emblema de los asados fueron reconocidos como los mejores del mundo

El prestigioso ranking de Taste Atlas destacó a dos clásicos de la parrilla nacional por su sabor y tradición, posicionando a la Argentina en la cima de la gastronomía internacional.

Convertite en el mejor asador del grupo Foto: Pixabay

La tradición parrillera argentina sumó un nuevo reconocimiento internacional. La prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas incluyó al chorizo argentino y a la salchicha parrillera en su ranking de los diez mejores “platos de salchicha” a nivel global, lo que reafirma el lugar de la cocina nacional en el mapa culinario mundial.

El chorizo argentino alcanzó el tercer puesto del listado. La publicación lo definió como un emblema del asado, capaz de presentarse en múltiples versiones: desde el popular choripán hasta como entrada o complemento de los cortes principales de carne.

Chorizo. Foto: Taste Atlas.

Taste Atlas también destacó su técnica de cocción, que permite mantener el interior jugoso y realzar su sabor gracias a condimentos como el pimentón, el orégano y el ajo.

Por su parte, la salchicha parrillera ocupó el noveno lugar. Su forma enrollada y su cocción lenta en espiral fueron señaladas como atributos que la convierten en un ícono visual y gustativo de las parrillas argentinas.

Salchicha parrillera. Foto: Taste Atlas.

A pesar de estas dos distinciones, la presencia nacional en el ranking no se detuvo ahí. La morcilla se posicionó en el puesto 10, mientras que el chorizo a la pomarola, plato emblema de la temporada invernal, se ubicó en el lugar N°20, consolidando así la diversidad de la tradición embutida argentina.

En esta edición, el spetsofai griego encabezó el listado, seguido por platos tradicionales de Alemania, Chipre, Vietnam, Portugal e Inglaterra. En ese escenario internacional, y a diferencia de otros países, Argentina logró destacarse con varias de sus preparaciones típicas.

Ranking de Taste Atlas: los diez mejores “platos de salchicha” del mundo. Foto: Instagram / tasteatlas.

Más allá de los sabores, el reconocimiento de Taste Atlas también tiene un valor simbólico: celebra la identidad cultural de la parrilla, entendida como un espacio de encuentro y una costumbre profundamente arraigada en la vida social argentina.

Según los expertos, la presencia de los embutidos locales en un ranking global no solo demuestra su calidad gastronómica, sino también la capacidad de la cocina argentina de trascender fronteras y conquistar paladares alrededor de todo el mundo.

Top 10: los mejores “platos de salchicha” del mundo, según Taste Atlas