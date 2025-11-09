Uno de los mayores atractivos de Rawson: de qué se trata la Ruta del Chacinado y cuáles son los precios de los alimentos artesanales

El sabor del cerdo pasó a ser un atractivo gastronómico en Rawson y dejó de ser un secreto familiar. La Ruta del Chacinado, impulsada por el municipio, invita a los vecinos y a los turistas a degustar los productos de allí, conocer los métodos artesanales y conseguir los embutidos que se realizan con recetas que fueron mutando de generación en generación.

Si bien empezó como una propuesta que estaba vinculada a la Fiesta del Carneo Español, en la actualidad se convirtió en una iniciativa que está activa durante todo el año. El objetivo de esta fiesta es hacerle llegar la tradición de Rawson a todos los visitantes.

Además de ofrecer chorizos, morcillas, salames y hasta jamones, entre otros alimentos, la ruta tiene el objetivo de contar la historia detrás de cada emprendimiento familiar.

Cuáles son las especialidades de cada puesto

- Mini Súper Manolo (Barrio Procesa Sarmiento): Manolo Aguilar ofrece chorizos, morcillas, costillas, salames, panceta arrollada, jamón y bondiola, entre otras variantes. El jamón es elaborado con receta familiar y cada compra incluye un porta-jamón de regalo.

- Cantoni Chacinados y Carnes: los dueños son dos hermanos llamados Eduardo y Alejandro. Ellos elaboran chorizos, morcillas, salames tradicionales y con avellanas, sobrasada mallorquina, mortadela con pistacho, jamón crudo y cocido. Además, en su larga trayectoria de más de 70 años de historia también incorporan opciones más saludables como chorizo de pollo.

- El Sótano (calles Cano y Abraham Tapia): este negocio ofrece a sus clientes productos típicos de Rawson y, además, bolsones económicos de 5 kilos con chorizo, morcilla, milanesa y carne magra para empanadas. También cuentan con cortes magros y milanesas de cerdo a precios muy accesibles.

- Juan Paulo Artés (Barrio Amecom): los productos que más venden son chorizo, morcilla, salame y jamón. En las fiestas se consolida como referentes de los clásicos rawsinos por la alta demanda que tiene.

Cuáles son los precios de las especialidades de Rawson

Los valores de las especialidades estimados en la Ruta del Chacinado son los siguientes: