Con espíritu de club: el clásico bodegón de Parque Patricios con su milanesa XL para compartir y precios accesibles

Este restaurante es ícono del barrio, a pesar de que antes solo estaba disponible para los hinchas de Huracán. Cómo llegar desde el Obelisco.

Bodegón El Globito. Foto: Google Maps.

Para los amantes de los bodegones, el buen comer y los sabores caseros, en CABA se esconde un bodegón dentro de un club de barrio que es reconocido por sus milanesas gigantes. Lo ideal es ir acompañado ya que la mayoría de los platos son para compartir.

Se trata de El Globito, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios y dentro del Club Huracán, icónico en el barrio. Si bien antes era solo para los hinchas del equipo, ahora está abierto para todo el público.

Bodegón El Globito. Video: Instagram/bodegonelglobito

Con el paso del tiempo, este bodegón se convirtió en un ícono del barrio a pesar de no estar a la vista. Para saber que existe, hay que entrar al club.

Por otro lado, El Globito se destaca por sus platos abundantes, sus precios accesibles y porque está ambientado como un bodegón clásico de club de fútbol, con mucho color rojo y blanco, representando a Huracán, y fotos de los futbolistas históricos, camisetas firmadas y televisores para ver los partidos.

Bodegón El Globito. Foto: Google Maps.

Qué ofrece el menú de El Globito

El plato más pedido por los comensales es la Milanesa XL, que pueden comer entre 3 y 4 personas, y que viene acompañada por abundante porción de papas fritas.

Además de la Milanesa clásica XL, también tienen la Napolitana XL, la Suiza XL y la Americana XL, entre otras versiones abundantes y llenas de sabor.

Bodegón El Globito. Foto: Google Maps.

Otros platos destacados de El Globito son:

Rabas a la romana

Empanadas de carne

Tortilla rellena

Tallarines

Ravioles de ricota

Sorrentinos de jamón y queso

Bodegón El Globito. Foto: Instagram/bodegonelglobito

También hay para los amantes de lo dulce y los postres:

Flan casero con crema y dulce de leche

Postre Tiramisú

Panqueque de dulce de leche

Bodegón El Globito. Foto: Google Maps.

Dónde queda El Globito y cómo llegar

El bodegón El Globito está ubicado en Avenida Caseros 3159, Parque Patricios. Y los horarios son los siguientes: lunes a sábado de 12 a 16 y de 20 a 1 h, y los domingos de 12 a 16 h.

Llegar desde el Obelisco hasta el bodegón, ubicado en el corazón de Parque Patricios, es un recorrido rápido y sencillo. La opción más directa es utilizar la Línea H de subte.

Desde la zona del Obelisco se puede acceder fácilmente a esta línea realizando una breve caminata hasta una estación con combinación y, una vez a bordo, viajar en dirección a Parque Patricios. Al descender en esa estación, solo resta caminar unos pocos minutos hasta Av. Caseros 3159.