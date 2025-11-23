Aire barrial en el corazón de CABA: el bodegón donde se come la mejor tortilla de papas y un flan mixto casero que deleita paladares

En un rincón de Caballito, se come una nueva versión de este platillo español, sin cebolla y con abundante chorizo colorado. Además, es destacado por sus postres y grandes porciones familiares.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

Comer rico, sentirse como en casa y disfrutar del aire barrial es posible, ya que existe un bodegón ubicado en el barrio de Caballito que se ganó el cariño de los vecinos y los aplausos de los visitantes. Este restaurante le rinde homenaje a la comida casera y se volvió viral por la estrella del chef: la tortilla de papas con chorizo colorado.

Se trata de La Morocha, un bodegón bien tradicional que funciona dentro del Club Oeste y que se transformó en un favorito para quienes buscan platos con identidad argentina, cálida atención y un ambiente sin pretensiones pero cargado de calidez.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

Este lugar hace crecer la esencia gastronómica porteña con sus propuestas novedosas y platos clásicos, sin perder la fuerza de la innovación. En este espacio, la tortilla es protagonista, ya que es servida en porciones abundantes y con ese sabor que remite a la mesa familiar de domingo.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

La Morocha, un bodegón que sabe ser refugio de sabores caseros

Los que ya probaron la carta de La Morocha destacan la textura justa de la tortilla, crocante por fuera y jugosa por dentro, con el agregado del chorizo colorado que le da carácter al plato. Pero más allá de esta especialidad, el bodegón también ofrece una variedad de opciones clásicas que hacen honor a la cocina de barrio.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

Además del platillo estrella, la carta brilla con su risotto cremoso preparado al “estilo de la casa”, el pastel de papas con capas generosas, la milanesa con guarnición, el locro tradicional argentino y su amplia variedad de postres: desde brownies, hasta helados y el clásico flan mixto.

El espacio se ambienta con detalles que evocan al Buenos Aires de otras épocas: fotos antiguas, objetos de colección y una atmósfera relajada que invita a quedarse un rato largo.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

Cómo llegar a La Morocha

La Morocha se ubica en José María Moreno 446, dentro del Club Oeste, en pleno barrio de Caballito. El restaurante abre sus puertas de martes a viernes de 12 a 23:30 horas. Los sábados, hay dos turnos: de 12 a 16 y de 20 a 24 horas, mientras que los domingos abre desde las 12 hasta las 16 horas.

Gracias a su ubicación céntrica, llegar a este aclamado bodegón es relativamente sencillo. Las líneas A y E del subte tienen paradas cercanas: las estaciones Acoyte y José María Moreno, respectivamente, son las más recomendables.

Además, múltiples líneas de colectivos como el 8, el 132 y el 55 circulan por la zona, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.