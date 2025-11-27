El bodegón de Chacarita que se volvió la joyita del barrio: qué ofrece y cómo llegar
Este restaurante ofrece platos abundantes y un menú bien casero. Conocé las opciones y los horarios de apertura.
A principios de año abrió un bodegón en el barrio de Chacarita llamado Olla 7 que, en tan solo meses, se convirtió en uno de los más elegidos por los comensales al ofrecer platos abundantes y un menú con sabores bien caseros que deleitan hasta los paladares más exigentes.
Además de su carta, los patos que ofrecen son económicos y su ubicación es ideal para llegar desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Este bodegón no solo compite con otros reconocidos restaurantes por su menú versátil, sino que también eleva la calidad y la competencia con sus platos originales.
El emblemático menú de Olla 7
El menú de Olla 7 ofrece una variedad de platos bien al estilo bodegón. Entre las entradas sobresalen la tradicional tortilla de papas, las croquetas de mejillones, la ensalada rusa y la lengua a la vinagreta.
Además, se pueden pedir milanesas con papas fritas o puré, empanadas, pollo a las aceitunas, rabas y tortelloni rellenos de seso y verdura, servidos con manteca al limón, entre otras opciones.
Por su parte, los comensales dejaron algunas reseñas en Google Maps y destacaron el sabor de la comida, la atención y la calidez del ambiente.
“Me gustó! Los productos son buenos, abundantes”, “Muy rica la comida, recomiendo las papas que estaban espectaculares!! La atención genial y el ambiente súper lindo”, “Todo lo que comimos espectacular. Atención rápida y amable”, “Desde el comienzo al fin, una experiencia inolvidable de sabores”, fueron algunos de los comentarios.
Dónde se ubica Olla 7
Este bodegón, apto para toda la familia, está ubicado en el centro del barrio Chacarita, en Charlone 999. Su horario de atención es al mediodía de jueves y viernes de 12:30 a 15 horas, sábados de 12:30 a 16:00 y 20 a 23:30 horas, mientras que los domingos de 12:30 a 16:00 horas.
Para llegar al bodegón hay varias opciones de transporte público. Se puede tomar la línea B del subte y bajarse en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze, y también hay distintas líneas de colectivos y trenes cerca de Olla 7.