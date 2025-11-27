El bodegón de Chacarita que se volvió la joyita del barrio: qué ofrece y cómo llegar

Este restaurante ofrece platos abundantes y un menú bien casero. Conocé las opciones y los horarios de apertura.

Bodegón Olla 7. Foto: Instagram/olla7_bodegon

A principios de año abrió un bodegón en el barrio de Chacarita llamado Olla 7 que, en tan solo meses, se convirtió en uno de los más elegidos por los comensales al ofrecer platos abundantes y un menú con sabores bien caseros que deleitan hasta los paladares más exigentes.

Además de su carta, los patos que ofrecen son económicos y su ubicación es ideal para llegar desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bodegón Olla 7. Foto: Instagram/olla7_bodegon

Este bodegón no solo compite con otros reconocidos restaurantes por su menú versátil, sino que también eleva la calidad y la competencia con sus platos originales.

El emblemático menú de Olla 7

El menú de Olla 7 ofrece una variedad de platos bien al estilo bodegón. Entre las entradas sobresalen la tradicional tortilla de papas, las croquetas de mejillones, la ensalada rusa y la lengua a la vinagreta.

Bodegón Olla 7. Foto: Instagram/olla7_bodegon

Además, se pueden pedir milanesas con papas fritas o puré, empanadas, pollo a las aceitunas, rabas y tortelloni rellenos de seso y verdura, servidos con manteca al limón, entre otras opciones.

Por su parte, los comensales dejaron algunas reseñas en Google Maps y destacaron el sabor de la comida, la atención y la calidez del ambiente.

Bodegón Olla 7. Foto: Instagram/olla7_bodegon

“Me gustó! Los productos son buenos, abundantes”, “Muy rica la comida, recomiendo las papas que estaban espectaculares!! La atención genial y el ambiente súper lindo”, “Todo lo que comimos espectacular. Atención rápida y amable”, “Desde el comienzo al fin, una experiencia inolvidable de sabores”, fueron algunos de los comentarios.

Dónde se ubica Olla 7

Este bodegón, apto para toda la familia, está ubicado en el centro del barrio Chacarita, en Charlone 999. Su horario de atención es al mediodía de jueves y viernes de 12:30 a 15 horas, sábados de 12:30 a 16:00 y 20 a 23:30 horas, mientras que los domingos de 12:30 a 16:00 horas.

Para llegar al bodegón hay varias opciones de transporte público. Se puede tomar la línea B del subte y bajarse en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze, y también hay distintas líneas de colectivos y trenes cerca de Olla 7.