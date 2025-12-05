Llega la feria gastronómica más grande de Argentina para las Fiestas: un evento para armar la canasta navideña con productos especiales

La Carta Argentina busca destacar la riqueza de la producción nacional y promover la elaboración de materias primas argentinas de alta calidad, desde dulces y gin patagónico hasta mieles del litoral.

Feria, quesos. Foto: Unsplash.

Antes de las fiestas de fin de año se llevará a cabo la primera edición de La Carta Argentina, una de las ferias gastronómicas más importantes del país. El evento ofrecerá una amplia variedad de productos elaborados por productores nacionales, como quesos, carnes, aceites de oliva y otros alimentos típicos de la tierra argentina.

La entrada será gratuita, ya que el principal objetivo de la feria es poner en valor la producción local y fomentar la industrialización de las materias primas argentinas. Así lo explicó Héctor Gatto, creador de la iniciativa, durante su lanzamiento.

La Carta Argentina, feria gastronómica con productos nacionales. Foto: Instagram @lacarta.arg

La Carta Argentina: qué se podrá encontrar, cuándo es y dónde se llevará a cabo

Presentada como una “comunidad federal que conecta a productores de todo el país con chefs, marcas y consumidores”, la feria se desarrollará en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4101, Buenos Aires) el sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

El encuentro reunirá a más de 30 productores y contará con chefs invitados, música en vivo, catas, charlas y experiencias gastronómicas. Lanzada en octubre de 2025, la iniciativa busca expandirse a otras ciudades del país en el futuro.

Entre los productos que se ofrecerán se destacan quesos de distintos tipos, como provoletas, sardos y goudas, y aceites de oliva de marcas premiadas como Laur. Además, habrá opciones navideñas como turrones de La Simona y la reconocida torta de ricota de Gino, junto con mieles, frutos secos, harinas, salames y cortes de carne.

La Carta Argentina, feria gastronómica con productos nacionales. Foto: Instagram @lacarta.arg

Los objetivos del evento:

Integrar a productores de todas las provincias,

Conectarlos con cocineros, restaurantes, ferias y consumidores,

Visibilizar su trabajo a través de contenidos digitales y eventos presenciales.

Generar nuevas oportunidades comerciales y culturales.

Los creadores del evento son los impulsores de otras iniciativas similares como la Feria Masticar, MAPPA, El Campeonato Federal del Asado y Feca.

La Carta Argentina, feria gastronómica con productos nacionales. Foto: Instagram @lacarta.arg

Durante la feria, los visitantes podrán disfrutar de charlas y catas guiadas sobre productos regionales, además de degustar platos y bocados preparados por chefs y restaurantes aliados.

Habrá espacios interactivos donde se podrán conocer los procesos de producción, aprender técnicas tradicionales y descubrir los relatos detrás de cada territorio. Todo esto se combinará con música y actividades pensadas para toda la familia.

Se proyecta que en 2026 se realicen ocho ediciones más de La Carta Argentina en distintas ciudades del país, llevando la propuesta a un público cada vez más amplio.

La Carta Argentina, feria gastronómica con productos nacionales. Foto: Instagram @lacarta.arg

Canastas navideñas especiales

Además, la feria tendrá una sección especial para las fiestas de fin de año, invitando a los participantes a redescubrir el origen de lo que regalamos y compartimos. Allí podrán armar sus propias canastas navideñas con productos seleccionados de diferentes regiones de Argentina.

“La iniciativa busca repensar el clásico gesto de regalar alimentos importados y, en cambio, elegir productos nacionales que expresan el valor de lo nuestro país ofrece como mieles del litoral, aceites cuyanos, dulces patagónicos, frutos secos pampeanos, infusiones de pequeños productores, quesos tandilenses o un gin patagónico”, concluyeron.