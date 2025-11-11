Pizza, pasta, cannoli y más delicias en CABA: cuándo y dónde se podrá disfrutar la Feria Gastronómica Italiana

La cita es el sábado 15 de noviembre en la Usina del Arte Foto: Embajada Italia

La Ciudad de Buenos Aires se llenará de tradición italiana este sábado 15 de noviembre, cuando la Usina del Arte organice una feria gastronómica dedicada a la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. De 12 a 18, el público podrá disfrutar de platos típicos, música en vivo, sorteos y clases de cocina sin costo.

La feria reunirá puestos de venta con lo mejor de la gastronomía italiana: pastas artesanales, pizzas, panini, piadine, cannoli, sfogliatelle, helados y productos regionales como quesos, vinos, aceites de oliva y café. Además, habrá sorpresas y sorteos con premios que incluyen estadías en hoteles, funciones teatrales, cursos de idioma, cenas en restaurantes italianos, productos gourmet y una máquina de café DeLonghi.

Feria Gastronómica Italiana. Video: @italyinargentina

Qué actividades habrán

Durante la jornada, Metro Power Hits musicalizará el espacio con un DJ en vivo, mientras que la Scuola Pizzaioli ofrecerá clases magistrales de pizza napolitana. También se realizarán charlas sobre el aperitivo Carpano y demostraciones culinarias a cargo del grupo Buenos Aires Chef Italiani (BACI). Todas las actividades serán gratuitas, con ingreso por orden de llegada.

Los más chicos tendrán su lugar en el espacio cultural para la primera infancia (de 0 a 3 años), con actividades de 14 a 18 e inscripción previa a través del Instagram @usinadelarte.

Feria Gastronómica Italiana Foto: Embajada Italia

La propuesta incluirá un espacio solidario, impulsado por Catena Zapata y la Comunidad de Sant’Egidio, que recibirán donaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Cada aporte será correspondido con botellas de vino según el monto.

El evento se enmarca en la 10ª edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia para difundir la excelencia de la cocina y los productos italianos. Este año, el lema elegido es “La cocina italiana entre salud, cultura e innovación”, que resalta su dimensión cultural, nutricional y su candidatura a patrimonio inmaterial de la UNESCO.

10° Semana de la Cocina Italiana en el Mundo Foto: Embajada Italia

