Shanghai Express, el primer fast food de comida china en Argentina: qué opciones hay, cuáles son los precios y dónde queda

Para los amantes de la cocina asiática, este lugar propone una carta variada a precios accesibles. Desde pollo agridulce hasta un ramen con costillas estofadas, el local reúne varios clásicos de la comida rápida china en un formato práctico.

Shanghai Express, el primer fast food de comida china en toda Argentina. Foto: Instagram @shanghaiexpress.ar

La gastronomía china es una cocina muy variada y equilibrada que combina sabores intensos como el salado, dulce, ácido y picante, usando ingredientes como arroz, fideos, verduras, carnes, soja, jengibre y ajo. Se caracteriza por técnicas rápidas y tradicionales, como el salteado al wok, la cocción al vapor, las frituras y los estofados, que realzan el sabor natural de los alimentos.

Para los amantes de la cocina asiática, Shanghai Express es el primer fast food chino de Argentina y propone una carta variada a precios accesibles.

Shanghai Express: menú y precios

Entre los destacados del menú, se encuentran:

Combo kids: Pollo Frito Shanghai + Arroz blanco + patito. $15.000.

Combo zen (1 persona): 1 BAO + 1 CHAO FAN DE POLLO. $16.500.

Combo kung fu (2 personas): 2 ARROLLADITOS + POLLO AGRIDULCE + CHAO MEIN MIXTO. $27.500.

Combo dragon (4 personas): 2 BAOS + 8 ARROLLADITOS + POLLO CON ALMENDRAS + CHAO FAN MIXTO + CARNE CON CHAMPIÑONES + 2 SALSAS A ELECCIÓN. $65.500.

También hay ramen de costilitas estofadas por $18.000.

Menú de Shanghai Express. Foto: Shanghai Express.

Además, ofrecen varias opciones de entrada, como arrolladito primavera ($10.000), baos por 2 unidades ($10.500), dumplings por 6 unidades ($9.500) y wantán frito por 6 unidades ($9.500).

Menú de Shanghai Express. Foto: Shanghai Express.

Entre los platos principales, se pueden elegir distintas variedades de wok de fideos o arroz con pollo o cerdo. Los precios van desde los $14.500 hasta los $18.000.

Menú de Shanghai Express. Foto: Shanghai Express.

De postre nadie puede irse sin probar melona, que es un helado asiático para romper con lo tradicional. Tiene un valor de $7.000.

Pero eso no es todo: también ofrecen bubble tea, una bebida de té con leche o frutas que se sirve bien fría y viene con perlas de tapioca masticables. Los precios van desde los $6.000 hasta los $8.500.

Menú de Shanghai Express. Foto: Shanghai Express.

¿Dónde queda Shanghai Express?

Cuenta con tres locales en Buenos Aires:

Almte. Seguí 1684, Paternal

Thames 747, Villa Crespo

Av. del Libertador 6023, Belgrano

Los tres abren todos los días de 11 a 2 AM.

Shanghai Express llega para acercar un pedacito de la gastronomía china a un formato rápido y accesible. Con platos que van desde los clásicos woks hasta opciones más callejeras como dumplings, baos o wantanes, el local logra ofrecer sabores reconocibles sin perder el espíritu simple y práctico del fast food.

En un momento en el que la comida asiática sigue ganando terreno en Buenos Aires, Shanghai Express se suma como una alternativa para quienes disfrutan de estos sabores. Ya sea para una comida rápida, un antojo de ramen o un bubble tea bien frío, el lugar se posiciona como una opción tentadora.