Una legendaria cadena de restaurantes llegó a Mar del Plata: el templo del rock que renueva la escena gastronómica

La icónica firma nació en Londres en 1971 y, hoy, cuenta con locales en numerosas ciudades importantes del mundo, a las que se suma La Feliz como nuevo punto de encuentro para los amantes de la música y la buena comida.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Foto: Instagram @hardrockcafebsas

Mar del Plata se prepara para vivir una temporada 2026 a pleno y ya empieza a ponerse a tono con la llegada de marcas internacionales que buscan sorprender a los turistas. Y en materia gastronómica, llegó una gran sorpresa.

Hard Rock Café desembarcó oficialmente en La Feliz. El nuevo local abrió sus puertas en la esquina de Güemes y Avellaneda, consolidándose como una de las aperturas más fuertes del año para el polo gastronómico de la ciudad.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Foto: Instagram @hardrockcafebsas

La cadena, icónica a nivel mundial, se suma así al conjunto de marcas internacionales que eligen desembarcar en Mar del Plata y se perfila como un nuevo punto de encuentro para los amantes del rock y la buena comida.

Además, la inauguración también impulsa la economía local: ya generó 85 empleos registrados y se espera que ese número siga creciendo a medida que avance la temporada.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Video Instagram @gmontenegro_ok

Una apertura más que esperada en Mar del Plata

La inauguración reunió a autoridades municipales y referentes del sector turístico y gastronómico, entre ellos Guillermo Montenegro, Fernando Muro, Bernardo Martín, Emiliano Giri, Mariano Bowen y Emiliano Recalt. La presencia de Agustín Neme, quien asumirá como intendente de General Pueyrredon, le dio un marco aún más institucional al evento.

El desembarco de la marca llega después de varios meses de obra y puesta a punto del local, junto con la firma de un acuerdo laboral entre Hard Rock y UTHGRA Mar del Plata, en el marco del Convenio Colectivo 389/04. Este entendimiento permitió incorporar al personal con contratación formal y capacitarlos especialmente para el funcionamiento del nuevo espacio.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Foto: Instagram @hardrockcafebsas

Con bandas en vivo, mesas completas y una gran respuesta del público desde el primer día, Hard Rock Café inició oficialmente sus actividades en la ciudad. La apertura se posiciona como uno de los lanzamientos comerciales más relevantes del año y suma un atractivo más al dinámico corredor gastronómico de Güemes.

Hard Rock Café: un clásico mundial del rock y la gastronomía

Hard Rock Cafe es una cadena de restaurantes temática famosa en todo el mundo por mezclar comida con cultura rockera. Nació en Londres en 1971 y hoy tiene locales en muchísimas ciudades importantes.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Foto: Instagram @hardrockcafebsas

Lo que lo distingue no es solo la comida estilo americano, como hamburguesas, ribs, papas y cócteles, sino su ambientación: cada local está lleno de objetos icónicos de la historia del rock, como guitarras originales, vestuarios de artistas, afiches de giras, discos firmados y piezas históricas de leyendas como Elvis, Madonna, The Beatles, Metallica o Queen.

Hard Rock Café desembarcó en Mar del Plata. Foto: Instagram @hardrockcafebsas

Además, cada Hard Rock suele vender merch propio, como remeras, pins, sweaters y vasos, que mucha gente colecciona. No se trata solo de un lugar para comer, sino también de un mini museo del rock con mucha onda.