Ni Don Julio ni El Ferroviario: un tiktoker español hizo un ranking de mejores parrillas y sorprendió por el primer lugar

Según él, “no se compara de nada”. De cuál se trata y cuáles son las otras recomendaciones gastronómicas.

El clásico de Liniers Foto: Instagram @elferroviariook

El tiktoker español @hacerhambre visitó Buenos Aires e hizo un recorrido gastronómico en el que definió cuál es la mejor parrilla, según su criterio.

El top de parrillas

1. El asado de obra

Simplemente, no se compara con nada

2. Los Talas del entrerriano

La carne no se corta con cuchara, se deshace con la mirada. Una parrilla bien criolla con un chimichurri, asados y achuras que te dejarán sin palabras

"Los Talas del Entrerriano" está ubicada en José León Suárez Foto: Instagram @eltalaok

3. La Cabrera

No solo venís a comer, también a disfrutar cada minuto. Lo bueno que sabe todo y el conocimiento de mozos, es uno de los motivos para regresar

4. El Ferroviario

El asador que rompió todos los esquemas, un emblema que no solo debería ser de Argentina

5. El pobre Luis

Parrilla uruguaya en Argentina, tiene buena calidad de productos con un buen servicio que hace que roce la excelencia

6. Don Julio

El mejor asador del mundo, pero para lo que cuesta un bife de chorizo tampoco “es para tanto”

7. Casa Pasto

Alucinante y eso que no probó la parrilla tradicional, pero si su concepto fusión y le “explotó la cabeza”

8. Argento

Una parrilla de barrio “como Dios manda” con su parrillero de confianza, destaca que “esto sí huele a Argentina”

Bife de chorizo en Don Julio. Foto: Google Maps/ Andrea Olivella

9. Madre Rojas

Su carne estaba buena, pero hasta ahí. También se quejó de lo chicas que son las porciones.

10. Hierro

Una turistada más. $35.000 por una entraña sin sabor y que no repetiría.

11. Don Benito

La carne no le transmitió nada de nada y, en su opinión, está muy lejos de lo que cuesta.

12. El Tano

La parrilla libre más viral por $32.000, la define con calidad baja y advierte que “no la quiere” a pesar del precio.

Secretos del asado de obra

Caminar un mediodía de viernes en alguna calle argentina que tenga una obra en construcción es sinónimo de sentir un olor a asado en plena preparación. Se celebra en las veredas, en patios, entre andamios y en azoteas, al que solo acceden los personajes que pertenecen al universo de la construcción.

No se trata de una costumbre ejercida al azar. El hábito es tan religioso que la UOCRA, el sindicato que nuclea a los albañiles, logró incluir tiene un artículo en su convenio colectivo que contempla la realización del asado de obra.

El asado de obra, un clásico Foto: Instagram @asadodeobra

En el artículo 18, el convenio determina:

“La empresa habilitará locales higiénicos y techados para comedor de los operarios, con la capacidad y comodidades suficientes para la cantidad que lo utilice, con su respectiva parrilla para los obreros que almuercen en los mismos.”

Además, el acuerdo incluye que 3 obreros deberán dedicar 3 horas pagas a la realización del asado para todo el personal.

Lo más habitual para llevar a la parrilla es la falda, una de las carnes más baratas y populares, y el asado banderita. A veces se suma el costillar y que nunca falten las achuras se complementa con achuras. El chimichurri, eso sí, siempre está presente.