Milanesas, pastas, tortillas rellenas y hasta menú vegetariano: el bodegón de Boedo con platos abundantes y precios accesibles

Para los fanáticos de los platos abundantes y los postres clásicos, en el corazón de Boedo hay un restaurante que conquista todos los paladares. Dónde queda y cómo llegar.

El Capricho bodegón. Foto: Instagram/elcapricho.resto

En un rincón de Boedo se encuentra un bodegón que mantiene viva su historia con el paso de los años. El Capricho es reconocido en el barrio por sus porciones abundantes y por el abanico de opciones que ofrece.

Si bien su plato más destacado es la milanesa, ya que ofrece de todo tipo, los visitantes también eligen las pastas, pizzas, tortilla rellena y los clásicos postres que no pueden faltar después de una cena abundante. Además, el ambiente también acompaña ya que se presta para estar con amigos, en pareja o con la familia, con una atención típica de bodegón.

Dónde queda y qué ofrece El Capricho

Ubicado en Av. Gral. Mosconi 2862, Boedo, este restaurante tiene una abanico de opciones en su menú, y se destaca lo siguiente:

Milanesa de ternera con guarnición para una persona, con papas fritas o puré: $32.900

Milanesa a la Suiza (Milanesa de ternera, para compartir. Contiene salsa blanca, jamón, muzzarella y morrón. Acompañada de papas noisettes): $41.000

Ensalada césar plato para una persona: $18.400

Sorrentinos rellenos de jamón y queso con crema: $18.300

Filet a la romana con papas fritas o puré personal: $18.400

Ñoquis o tagliatelles con bolognesa o crema: $16.100

Rabas a la romana con fritas: $44.500

Milanesas de berenjena para compartir, con muzzarella, albahaca, tomate y pesto con papas fritas: $26.000

Sorrentinos de Calabaza, rellenos de calabaza y mozzarella, acompañados con crema: $23.200

Ojo de Bife a la pimienta para compartir con una salsa a base de pimienta. Acompañado con papas a la crema: $57.000

Omellete mixto con champignon: $ 19.000

Tortilla rellena con milanesa, jamón y queso. Súper abundante, comen 3 personas o pican 4: $ 30.000

Cómo llegar a El Capricho

Para llegar a El Carpincho, que está ubicado en pleno corazón de Boedo, se puede tomar las siguientes líneas de colectivo: 87, 110A, 107A, 107B, 21B, 21C, 28H Y 28I.