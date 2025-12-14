Milanesas, pastas, tortillas rellenas y hasta menú vegetariano: el bodegón de Boedo con platos abundantes y precios accesibles
Para los fanáticos de los platos abundantes y los postres clásicos, en el corazón de Boedo hay un restaurante que conquista todos los paladares. Dónde queda y cómo llegar.
En un rincón de Boedo se encuentra un bodegón que mantiene viva su historia con el paso de los años. El Capricho es reconocido en el barrio por sus porciones abundantes y por el abanico de opciones que ofrece.
Si bien su plato más destacado es la milanesa, ya que ofrece de todo tipo, los visitantes también eligen las pastas, pizzas, tortilla rellena y los clásicos postres que no pueden faltar después de una cena abundante. Además, el ambiente también acompaña ya que se presta para estar con amigos, en pareja o con la familia, con una atención típica de bodegón.
Dónde queda y qué ofrece El Capricho
Ubicado en Av. Gral. Mosconi 2862, Boedo, este restaurante tiene una abanico de opciones en su menú, y se destaca lo siguiente:
- Milanesa de ternera con guarnición para una persona, con papas fritas o puré: $32.900
- Milanesa a la Suiza (Milanesa de ternera, para compartir. Contiene salsa blanca, jamón, muzzarella y morrón. Acompañada de papas noisettes): $41.000
- Ensalada césar plato para una persona: $18.400
- Sorrentinos rellenos de jamón y queso con crema: $18.300
- Filet a la romana con papas fritas o puré personal: $18.400
- Ñoquis o tagliatelles con bolognesa o crema: $16.100
- Rabas a la romana con fritas: $44.500
- Milanesas de berenjena para compartir, con muzzarella, albahaca, tomate y pesto con papas fritas: $26.000
- Sorrentinos de Calabaza, rellenos de calabaza y mozzarella, acompañados con crema: $23.200
- Ojo de Bife a la pimienta para compartir con una salsa a base de pimienta. Acompañado con papas a la crema: $57.000
- Omellete mixto con champignon: $ 19.000
- Tortilla rellena con milanesa, jamón y queso. Súper abundante, comen 3 personas o pican 4: $ 30.000
Cómo llegar a El Capricho
Para llegar a El Carpincho, que está ubicado en pleno corazón de Boedo, se puede tomar las siguientes líneas de colectivo: 87, 110A, 107A, 107B, 21B, 21C, 28H Y 28I.