Córdoba esconde un “bosque mágico” con cafetería, precios accesibles y una feria de artesanías: cómo llegar

Esta cafetería es encantadora por donde se la mire. El local cuenta con juegos para niños y ofrece una pacífica estadía. La rodea un camino de artesanos lleno de negocios con chucherías lindas para comprar hechas por gente de la zona.

Puente dentro del bosque. Foto: Trip Advisor

“El Bosque” es una confitería adentrada en un camino sinuoso lleno de lugares de artesanías en la localidad de Villa Giardino, Córdoba. Tiene 27 años de antigüedad, es muy pintoresca, de arquitectura rústica, con troncos cortados como asientos en el patio trasero y un negocio muy bien mantenido dentro. Su especialidad son las cosas dulces, con tortas exhibidas en su mostrador. Abre viernes, sábados, domingos y feriados desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.

El Bosque, Córdoba. Foto: Cadena 3

Su nombre existe en honor al pintoresco bosque en el que desemboca su patio trasero. Allí hay muchos árboles y algún que otro asiento hecho de tronco. Un gran campo en el que el pasto prevalece es ideal para sentarse con una manta a disfrutar del sol o llevar a los niños a disfrutar del aire libre. Además, hay un pequeño cuerpo de agua que pasa por debajo de un puente de madera en el medio del laberinto que conforma la flora del lugar.

También hay una gran plaza de juegos para niños en el parque delantero y cerquita hay mesas para que los adultos puedan cuidar de ellos mientras disfrutan de una deliciosa comida.

Juegos para niños. Foto: Turismo Villa Giardino

Qué ofrece “El Bosque” y cuáles son sus precios

Los precios de esta cafetería son similares al de todos los lugares del rubro con el plus de su ubicación. Sus porciones de torta son abundantes y variadas: todas salen $9000 pesos por porción y pueden comer dos personas. La media porción sale $7.200. Las variedades son:

Cheese Cake con frutos rojos, con naranjitas o con maracuyá.

Torta Marroc.

Lemon Pie.

Budín de naranja y de chocolate.

Torta de manzana.

Tarta Cabsha.

Tarta de coco y dulce de leche.

Tarta de frutos rojos.

Tarta de peras con chocolate.

Torta Balcarce.

Torta Galesa.

Torta de manzana.

Torta Pavlova.

Tarta de Ricota.

Torta Rogel.

Red Velvet.

Strudel.

Tortas de "El Bosque". Foto: Trip Advisor

Venden también cafés de todo tipo y sus precios rondan desde los $6.000 hasta los $8.000. Desde el clásico cappuccino, el caribeño, bombón, francés, vienés, dolce, holandés, y todas las variedades que puedas imaginar.

Hay también menú para niños:

Pancho con papas copetín: $5.700.

Tostadito con jamón y queso y papitas copetín: $6.500.

Tostadito pollo y queso con papas copetín: $6.500.

En caso de que la hora de visita ronde el almuerzo o cena, ofrecen tapeos para picar como nachos con cheddar y sándwiches de 25 tipos.

El Bosque, en Córdoba. Foto: Trip Advisor

Cómo llegar a la cafetería

“El Bosque” se ubica en medio del Camino de los Artesanos de Villa Giardino en el Valle de Punilla de Córdoba. Desde la capital de la provincia son 1 hora y media por la Autopista Punilla.