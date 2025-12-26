El bodegón moderno de CABA que ofrece platos peculiares a un precio amigo: dónde queda y cómo llegar

El restaurante está ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y es visitado por cientos de comensales que disfrutan de la gran variedad de platos que ofrece el lugar.

La Boquería, bodegón. Foto: Instagram/laboqueriapalermo

Los bodegones en Buenos Aires son una parte fundamental de la historia. Estos espacios, que tienen un ambiente familiero y de barrio, ofrecen platos abundantes y tradicionales que están llenos de sabor. Además, tienen precios increíbles.

Por otro lado, también existen bodegones con las mismas características pero que ofrecen platos internacionales con el objetivo de llevar sabor europeo a cada a comensal. Un ejemplo es el bodegón moderno llamado “La Boquería”, ubicado en el corazón de Palermo y reconocido por su servicio de primer nivel.

Cuáles son las especialidades del menú “La Boquería”

Además de estar ubicado en un lugar céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, el bodegón moderno también es reconocido por la gran variedad de platos que ofrece y sus precios accesibles, como por ejemplo:

Boquerones (Bruschetta de Filet de boquerones): $7.500

Provoleta con morrones asados, rúcula, tomates secos y frescos: $16.500

Burrata en colchón de rúcula, con jamón serrano, tomates cherry, castañas de cajú y pesto: $28.500

Tortilla con muzzarella y panceta ahumada: $13.900

Rabas de Santander con mayonesa de ajo: $22.500

Tabla de carnes con fritas para 3 o 4 personas (Asado, Vacio, Pollo, Chorizo, Morcilla y Chinchulín): $95.000

Ravioles de carne asada: $23.500

Ravioles suflé de verdura con salsa rosada: $21.500

Ensalada Caesar (Colchón de hojas verdes, pollo grillado, escamas de parmesano, croutons, panceta, aderezo caesar): $19.500

Flan casero con dulce de leche y crema: $7.500

Cheesecake de la Nonna (base de lima con salsa de frutos rojos): $8.900

Por su parte, los comensales que visitaron “La Boquería” dejaron sus opiniones en Google Maps y lo más destacado fue la calidad de la comida. “Hermoso el lugar, la atención y la comida”, “El lugar es hermoso. Carne de calidad. Excelente servicio”, “El ambiente súper lindo y la comida muy buena!! Nos pedimos un bife de chorizo con papas fritas y ravioles de carne, todo excelente”, “Lugar cómodo, muy lindo para comer al aire libre. El servicio es rápido, carta variada”, fueron algunos de los comentarios.

Dónde queda y cómo llegar al bodegón

El restaurante “La Boquería” está ubicado en Soler 5101, Palermo, y es un lugar ideal para disfrutar de una gran propuesta gastronómica que sabe cómo combinar los distintos sabores y atraer a los comensales.

Gracias a su buena ubicación, se puede acceder muy fácil con la estación Palermo del Tren San Martín, la estación Plaza Italia de la línea D del subte y los colectivos 34, 55, 112, 152 y 166.