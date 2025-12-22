Comida, fútbol y vino en pingüino: el bodegón ubicado dentro de un club y reconocido por sus abundantes platos

Este restaurante estilo bodegón atrajo a los comensales con su variada propuesta de menú y por la tradición y la calidez con la que atienden. Cómo llegar desde el Obelisco.

El Tábano, restaurante. Foto: Instagram/tabanobuffet

Detrás de cada club de barrio hay un restaurante que se vuelve icónico y reconocido entre los fans del fútbol. Se trata de El Tábano, un lugar que por años conjugó tango, fútbol, bailes de carnaval y encuentros entre vecinos. Este sitio ofrece platos abundantes al estilo bodegón y supo cómo atraer a los comensales con su tradición y calidez.

El Tábano, restaurante. Foto: Instagram/tabanobuffet

El Tábano, ubicado en el barrio de Coghlan, tiene la particularidad de que su cocina está liderada por mujeres, además de estar decorado con manteles cuadrillé, banderines y el tradicional vino servido en pingüinos.

El Tábano fue fundado hace 94 años y sigue siendo un emblema cultural, reconocido como un lugar de interés y recordado como el rincón favorito de Roberto “Polaco” Goyeneche.

El Tábano, restaurante. Foto: Instagram/tabanobuffet

Qué ofrece el menú de El Tábano

La carta, inspirada en los clásicos bodegones, ofrece distintas opciones de todos los gustos y con porciones muy abundantes, como, por ejemplo:

Empanadas fritas: crocantes por fuera, jugosas por dentro.

Tortilla española: un plato infaltable y que no falla.

Milanesa napolitana a caballo: con huevos fritos y salsa que se desborda del plato.

Vino en pingüino: una tradición que no terminará nunca.

Restaurante El Tábano. Video: Instagram/tabanobuffet

Por su parte, los comensales dejaron sus experiencias en Google Maps y lo más destacado fue la abundancia de los paltos y la calidez de las mozas. “La comida es muy rica. Elegí el pastel de papas y estaba muy bueno, la porción era bastante grande”, “Si quieres comer de lujo y llevar a casa tienes que venir a este hermoso bodegón”, “La atención de la moza fue excelente, muy atenta y amable”, “Entras al lugar y te das cuenta de que será una gran experiencia”, “Comimos riquísimo!”, “Ambiente muy familiar y cálido. Atención cordial y amable. La milanesa súper Tabano excelente”, fueron algunos de los comentarios.

Dónde queda El Tábano y cómo llegar

Este icónico restaurante con estilo bodegón está ubicado en Dr. Rómulo Naón 3029, en el barrio de Coghlan.

Para llegar a El Tábano desde el Obelisco, hay que tomar la avenida 9 de Julio hacia el norte y continuar hasta Retiro. Desde allí, seguir por la avenida del Libertador en dirección norte y luego empalmá con la avenida Cabildo.

Luego seguir por Cabildo hasta la avenida Olazábal, girar y avanzar unas cuadras hasta llegar a la dirección.

El horario de atención es de lunes a lunes, de 11 a 15 y de 20 a 23 horas. Además, tiene la opción de realizar un pedido reservar a través de los números 4544-6193 o 11-68323617.