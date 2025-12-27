Vacaciones 2026: la aplicación fundamental para salir a la ruta en Argentina con más seguridad

Antes de salir de viaje, es clave repasar tener todos los documentos obligatorios para circular. Justamente, la tecnología ofrece una chance para tener todos los papeles reunidos en una sola plataforma.

Uno de cada cuatro jóvenes mencionó que utiliza su celular mientras maneja. Foto: Unsplash.

A la hora de salir de vacaciones, tener todos los documentos resulta fundamental para viajar con tranquilidad. En este marco, la tecnología puede ser una gran aliada, ya que se simplifica la tenencia de los papeles necesarios para trasladarse en la ruta o incluso cruzar fronteras.

Por esto mismo, una aplicación se destaca por sobre el resto para este contexto. Se trata de Mi Argentina, que resulta una herramienta clave para las familias e incluso para cada persona.

Plataforma Mi Argentina. Foto: Instagram @miargentinaapp

Esta plataforma reúne todos los documentos valiosos en un mismo lugar, en una especial de perfil digital ciudadano. Allí se permite sacar turnos con dependencias estatales, realizar trámites, cargar credenciales y recibir información personal.

Al reunir documentos oficiales y datos personales en un solo lugar, la aplicación reduce el riesgo de pérdida o extravío de documentación física, un problema frecuente durante los traslados y las estancias fuera del hogar.

Mi Argentina. Foto: @miargentinaapp

Beneficios de Mi Argentina para viajar por el país

Da acceso al DNI y a la licencia de conducir digital.

Se puede consultar el historial clínico y las credenciales de salud disponibles al instante.

Brinda información sobre vacunación y turnos médicos.

Tiene la posibilidad de realizar gestiones estatales en línea.

Evita la pérdida o extravío de documentación física.

¿Cómo descargar mi Argentina en el celular?

Para comenzar a usar la aplicación, el primer paso es descargarla en el teléfono móvil. Ingresar a la tienda de aplicaciones del celular, buscar mi Argentina y descargarla. Una vez instalada, se debe abrir y, luego de la introducción, presionar el botón ingresar. Si todavía no se tiene una cuenta, se debe seleccionar crear cuenta para iniciar el registro. Completar el formulario con los siguientes datos:

CUIL.

Nombre y apellido.

Sexo.

Correo electrónico.

Fecha de nacimiento.

Provincia y localidad.

Por último, se debe validar el correo electrónico para activar la cuenta. Al recibir el correo, hay que confirmar el registro y comenzar a recibir notificaciones.

Mesa de ayuda de Mi Argentina. Foto: Captura de pantalla.

De esta manera, Mi Argentina se convierte en una aliada indispensable para viajar por el país con más tranquilidad, orden y acceso inmediato a información clave durante todo el recorrido.