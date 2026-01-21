Tegui Restaurante. Foto: Instagram/tegui_casa

Uno de los restaurantes más sofisticados de Buenos Aires, perteneciente al chef Germán Martitegui, ofrece una experiencia de alto nivel dentro del universo gourmet. El lugar se destaca por la técnica y la creatividad del cocinero, combinadas con una propuesta cuidada hasta en el más mínimo detalle.

Se trata de Tegui, ubicado en el corazón de Recoleta, que ganó aún más relevancia a partir de la participación de Martitegui en el reality de cocina MasterChef, junto a Wanda Nara.

Además de su clásico menú, Tegui presenta una propuesta especial para celebrar San Valentín el próximo 14 de febrero.

Precios actualizados: cuánto cuesta cenar en Tegui y qué menú ofrece

Según los precios actualizados a enero 2026, una cena para dos personas puede costar alrededor de $150.000, aunque el precio final puede variar según los vinos y adicionales elegidos.

Entradas destacadas:

Rillettes de trucha – $28.000

Tartar de lomo – $28.000

Paté de ave – $25.000

Paté de hongos – $28.000

Zucchini, melón y queso de cabra – $22.000

Tomates reliquia, kéfir y ciruelas – $25.000

Platos principales destacados:

Ojo de bife (600 g) con queso azul – $90.000

Pollo asado con hierbas – $48.000

Confit de pato – $60.000

Pesca del día con manteca blanca – $54.000

Soufflé de queso – $50.000

Shawarma de hongos – $60.000

(Guarnición a elección. Extra de guarnición: $18.000)

Postres destacados:

Tiramisú – $19.000

Sorbete de ciruelas – $19.000

Sorbete de chocolate – $19.000

Budín de fraile – $22.000

Mousse de chocolate – $19.000

Frutos rojos y yogur – $19.000

El menú especial de Tegui para celebrar el amor en San Valentín

Con motivo de San Valentín, el restaurante Tegui, referente de la alta cocina en Buenos Aires, diseñó un menú exclusivo para celebrar el amor el 13 y 14 de febrero. La propuesta combina técnica, sabor y amor en una experiencia pensada para compartir en pareja.

El menú comienza con un brioche laminado acompañado de manteca de especias, seguido por una entrada que reúne tomate reliquia, queso de cabra y ciruelas, destacando sabores frescos y equilibrados.

Entre los pasos principales se incluye trucha de deshielo con melón, una pasta rellena y un plato fuerte de ojo de bife, acompañado por papas fritas y espinacas a la crema.

La opción de Tegui para San Valentín. Foto: Instagram.

Como cierre, Tegui propone “Nuestro corazón”, un postre especial creado para la ocasión, que refuerza el espíritu romántico de la velada. La experiencia se completa con una cuidada selección de vinos de Catena Zapata, elegidos para acompañar cada plato.

El valor del menú es de $80.000 por persona y estará disponible únicamente durante los días mencionados, convirtiéndose en una oportunidad ideal para celebrar San Valentín con una cena de primer nivel.