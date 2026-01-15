Bodegón La Ochavita. Foto: Instagram/laochavita

Hoy, cuando la gastronomía se reinventa todo el tiempo, los bodegones siguen firmes como un clásico para quienes buscan comida casera, platos bien abundantes y precios que no duelen. Con recetas que pasan de generación en generación, estos clásicos de barrio se mantienen vigentes porque conservan esa esencia de siempre, que no se pierde aunque pasen los años.

Ubicado en el barrio porteño de Mataderos, La Ochavita se consolidó como un bodegón de referencia y punto de encuentro para familias, amigos y vecinos que se acercan en busca de platos bien conocidos, cargados y una atención cálida. Con una estética clásica de bodegón, sin excesos en la decoración, el lugar mantiene ese clima relajado que invita a sentarse, charlar y quedarse un rato más.

Bodegón La Ochavita. Foto: Instagram/laochavita

Qué menú ofrece La Ochavita

El menú ofrece una amplia variedad de platos tradicionales de la cocina argentina. Entre los más pedidos se destacan las milanesas gigantes con papas fritas, además de guisos, pastas, tortillas caseras y cortes de carne en su punto justo. Todas son opciones abundantes, ideales para compartir y con precios accesibles.

Bodegón La Ochavita. Foto: Instagram/laochavita

Algunos de los platos más destacados del menú son los siguientes (precios en efectivo):

Milanesa La Ochavita (papa fritas y ensalada mixta – comen 4 o más): $49.000

Matambre Terminando (a la pizza, al verdeo, clásico, calabresa, genovese)

Entraña con guarnición : $25.900

Papas Fritas Parmigiana (papas fritas con muzzarella gratinada y salsa filetto): $8.500

Sánguche de milanesa Philly Cheese Steak (carne de lomo, cebolla caramelizada, morrón, muzzarella y verduras), con papas fritas: $12.800

Hamburguesa Ochiavita (jamón, muzzarella, lechuga, tomate, huevo frito): $11.800

Canelones con salsa mixta: $15.900

Bodegón La Ochavita. Foto: Instagram/laochavita

Cabe destacar que el bodegón cuenta con una capacidad de aproximadamente 40 personas, y dependiendo del clima, se pueden agregar mesas en la vereda. Por esto, lo ideal es reservar.

Fiel a su estilo, La Ochavita, ubicado en Pieres 1399, deja en claro que no se necesita de mucho lujo para conquistar paladares, ya que alcanza con ingredientes de primera, recetas caseras y el espíritu de la cocina de siempre.

Bodegón La Ochavita. Foto: Instagram/laochavita

Cómo llegar a La Ochavita desde el Obelisco

Desde el Obelisco se puede llegar al bodegón tanto en auto como en transporte público, con opciones simples y directas.

En auto:

Desde la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes, se debe tomar la avenida Juan B. Justo en dirección oeste. El recorrido atraviesa barrios como Palermo, Villa Crespo y Villa Luro.

Luego, se continúa hasta empalmar con avenida Juan Bautista Alberdi, se gira hacia el oeste y se avanza hasta la calle Pieres, y se ubica al bodegón.

Transporte público:

Si bien no hay una línea de subte que llegue de forma directa a Mataderos, el trayecto se puede realizar combinando medios o utilizando colectivos.

Unas de las mejores alternativas es tomar el subte desde la estación 9 de Julio y combinar luego con un colectivo que circule por avenida Juan B. Justo o por avenida Alberdi en dirección a Mataderos.