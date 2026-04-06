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Viejo Patrón, restaurante. Foto: Instagram/viejopatronrestogrill

En la Ciudad de Buenos Aires abundan las parrillas, pero pocas logran combinar calidad, atención al detalle y exclusividad como lo hace Viejo Patrón, un restaurante reconocido ubicado en el barrio porteño de Liniers. ¿Qué lo distingue del resto?: un sommelier de carnes que garantiza la excelencia de cada corte seleccionado especialmente para los clientes.

El fundador del lugar, Julio Gagliano, no solo dirige el restaurante, sino que es uno de los primeros en el mundo en certificar oficialmente su expertise como sommelier de carnes, avalado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Su presencia asegura que la carne que llega a la parrilla sea más saludable y sabrosa, y que sea proveniente de vacas criadas a campo abierto y alimentadas con pastura natural.

Julio Gagliano, uno de los primeros en el mundo en certificar oficialmente su expertise como sommelier de carnes. Foto: Instagram/viejopatronrestogrill

El reconocimiento del lugar logró crecer con el tiempo y se convirtió en un destino elegido por figuras del fútbol como Carlos Tévez, “Turco” García, Oscar Ruggeri, Thiago Almada, Hernán Crespo, Diego Martínez y Rubén Darío Insúa, entre otros.

Carlitos Tevez, "Turco" García y Rubén Darío Insúa en Viejo Patrón. Foto: Instagram.

Viejo Patrón: cuánto sale la “selección de carnes” del sommelier y qué otras opciones hay para compartir

El plato estrella para compartir de Viejo Patrón es la “Selección del Sommelier”, pensada para tres personas, que incluye lomo, bife de chorizo, cuadril y punta de asado, acompañado con ensalada y papas fritas, con un valor de $67.000 en abril 2026.

Viejo Patrón, restaurante. Foto: Instagram/viejopatronrestogrill

Además, para dos o tres personas, las opciones más destacadas del restaurante son:

Costillar braseado a fuego lento con papas cuña: $ 47.000

Bife de chorizo mariposa: $54.000

Vacío del fino en manta con papas cuña, ensalada mixta y chimichurri: $64.000

Entraña entera: $60.500

Asado especial del centro, es decir, tira de asado con 5 costillas: $48.500

Todas las propuestas vienen acompañadas de guarnición.

Por otro lado, el menú ofrece pastas y minutas variadas, junto con entradas gourmet como provoleta Viejo Patrón ($16.800), burrata e prosciutto crudo ($21.000) y buñuelos de espinaca con fondue de tomate y queso sardo ($12.500).

Viejo Patrón, restaurante. Foto: Instagram/viejopatronrestogrill

Los cortes provienen del mismo frigorífico que abastece a restaurantes de lujo como “Elena”, en el Four Seasons, garantizando la calidad de los animales y el nivel de excelencia que distingue al lugar.

Viejo Patrón se convirtió en una parada obligada del barrio de Liniers y algunos comensales no dudaron en dejar sus reseñas en Google Maps: “Mi restaurante favorito en Buenos Aires. Soy brasileño y visité Viejo Patron y me enamoré completamente”, “Muy buena experiencia”, “Este es mi lugar favorito, excelente atención, la mejor carne y un muy buen vino”, “Siempre que vamos comemos increíble y nos atienden de 10”.

Viejo Patrón, restaurante. Foto: Instagram/viejopatronrestogrill

Cómo llegar a Viejo Patrón

El exclusivo restaurante Viejo Patrón se encuentra en Avenida Larrazábal 500, esquina Patrón, en Liniers (CABA). Está abierto todos los días, al mediodía y a la noche, y se pueden realizar reservas por WhatsApp al 11-3062-3572.