San Valentín low cost: los menús con precios cuidados para el Día de los Enamorados Foto: Instagram @ono.nikkei

San Valentín suele marcar uno de los primeros picos fuertes del año para la gastronomía. Cada 14 de febrero, miles de personas eligen salir a cenar y compartir una experiencia distinta. Sin embargo, este año el escenario es diferente: los restaurantes llegan a la fecha con un consumo más bajo y un público mucho más cuidadoso a la hora de gastar.

En ese contexto, la estrategia del sector se aleja de los clásicos menús “premium” y apuesta, en cambio, a propuestas cerradas en pesos, con precios más moderados. En lugar de menús que superan cómodamente los $ 60.000 por persona, gran parte de las propuestas se concentra en valores que van de los $ 39.000 a los $ 48.000, con opciones que incluyen entrada, plato principal, postre y bebida.

San Valentín low cost, los mejores restaurantes para el Día de los Enamorados. Foto: Unsplash.

Cena de San Valentín a buen precio: los restaurantes que se destacan

A Coruña, la cantina española ubicada en Versalles, presenta una de las alternativas más económicas, con un menú de tapeo y bebida por $40.000 por persona. La propuesta incluye sidra, papas bravas, pinchos a elección, un tapeo con rabas, croquetas y tortilla de papas, además de postre.

En el rango de los $48.000, el famoso restaurante de comida fusión ONO Nikkei Colegiales, ofrece un menú especial que se extenderá durante todo el fin de semana largo, con la posibilidad de pedirlo también en modalidad take away, exclusiva para esas fechas.

ONO Nikkei, comida fusión. Foto: Instagram @ono.nikkei

En esa misma franja de precios, La Parolaccia propone un menú de cocina italiana disponible tanto al mediodía como por la noche en todas sus sucursales por $48.000. La experiencia incluye aperitivo, opciones de entrada, plato principal, postre, bebida por persona y una botella de vino.

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

Bruce Grill Station, por su parte, presenta un menú de $48.000 por persona, con entrada, plato principal basado en cocina estadounidense y carnes a la leña, postre y bebida a elección.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Entre las opciones más exclusivas se ubica Beza, que ofrece una cena a la luz de las velas en una casona de 1930, en el barrio de Belgrano R. La experiencia cuesta $120.000 por pareja e incluye un menú de tres pasos a elección, con alternativas como paté con chutney y focaccia, pappardelle con langostinos o tira de asado a la parrilla, además de postre.

Un clásico que no falla: La Parolaccia celebra el Día de los Enamorados con un menú especial

La Parolaccia propone celebrar el Día de los Enamorados con un menú especial de cocina italiana, disponible para almuerzo y cena en todas sus sucursales. Se trata de una experiencia de primera línea que ofrece una selección de clásicos de la casa en un formato de precio fijo de $48.000 por persona.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

La propuesta comienza con un aperitivo de bienvenida y continúa con distintas opciones de entrada, plato principal y postre, a elección. La experiencia se completa con una bebida por persona, una botella de vino D.V. Catena de 750 ml cada dos comensales, café o té con petits fours y una copa de limoncello.

Con su ambientación elegante y el sello inconfundible de la auténtica cocina italiana, La Parolaccia invita a festejar San Valentín con una propuesta completa, pensada para disfrutar de sabores tradicionales y una atención cuidada en una ocasión especial.