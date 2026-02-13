Una calle de Buenos Aires se transforma y se vuelve peatonal. Foto: Instagram @costadevl

Con motivo del fin de semana largo por los feriados de Carnaval, el Paseo de la Costa de Vicente López será exclusivamente peatonal y se convertirá en una alternativa distinta para disfrutar frente al río. Durante esos días no estará permitida la circulación de autos, motos ni ningún otro tipo de vehículo.

La medida dispuesta por el Municipio comenzará el viernes 13 de febrero a las 19 y se extenderá hasta el miércoles 18 a las 7.30. En ese lapso, el espacio podrá recorrerse a pie, en bicicleta o en skate, y también estará permitido pasear con mascotas. Fuera de ese período, el tránsito vehicular volverá a habilitarse con normalidad.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Instagram @costadevl

Además, las autoridades recordaron que en el paseo costero está prohibido ingresar al río, realizar fogatas o acampar, con el objetivo de preservar el espacio y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

Cómo es el Paseo de la Costa en Vicente López

Vicente López es un barrio que se destaca por su abundante naturaleza, amplios espacios verdes y una experiencia única a lo largo de su costa pública. El recorrido se extiende desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida General Paz y ofrece una pasarela ideal para caminar y disfrutar del río.

Vicente López, paseo de la costa. Foto: Municipio de Vicente López.

Además, cuenta con una bicisenda y una variedad de áreas diseñadas para la práctica de deportes, como vóley, fútbol, tenis, ping pong, calistenia y BMX. También hay estaciones de ejercicios y áreas de juegos para los más chicos.

Para quienes buscan conectar aún más con la naturaleza, se puede visitar el Observatorio de Aves, disfrutar las plazoletas o simplemente relajarte mientras se contempla el río desde el muelle, el mirador o el faro. Para quienes tienen mascotas, pueden visitar el canil con estaciones de ejercicios ubicado en Av. San Martín y el río.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Instagram @costadevl

Durante los fines de semana la circulación vehicular se encuentra restringida sentido a Provincia y solo se está habilitada sentido a Capital.

Para llegar al Paseo de la Costa, hay diversas opciones de transporte: se puede ir en auto, moto, bicicleta, caminando o usar el transporte público, ya sea el tren o el colectivo. Quienes son de zona oeste, se puede hacer uso del Transporte Bicentenario.