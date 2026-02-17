Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

Buenos Aires es una ciudad con la espalda hacia el mar. Sus costas, a la vera del Río de la Plata, son muchas veces olvidadas por locales o turistas a la hora de decidir un lugar para pasear. En este artículo una lista con los mejores parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para disfrutar del verano de frente al agua.

El listado incluye propuestas para todos los gustos y edades. Desde espacios verdes ideales para los niños, pasando por reservas ecológicas al lado de la Universidad donde los jóvenes descansan del estudio, hasta llegar a una playa urbana perfecta para tomar sol.

Los mejores parques frente al río en CABA

El Parque de los Niños

El recorrido ideal para el verano en la Ciudad de Buenos Aires Foto: GCBA

El Parque de los Niños es un espacio pensado para los más pequeños; permite un encuentro con juegos y naturaleza. Ubicado en Tambor de Tacuarí 501, recibe a los vecinos de martes a domingos, de 10 a 18 horas. En sus 24 hectáreas ofrece áreas de juegos recreativos, bicisendas y la comodidad de un amplio estacionamiento gratuito.

La entrada es libre y gratuita. Se ofrece como un recorrido donde disfrutar de un buen pícnic en la costanera mientras se observan las embarcaciones que navegan el río. Además, cuenta con un puente peatonal que conecta con la localidad de Vicente López.

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria

El recorrido ideal para el verano en la Ciudad de Buenos Aires Foto: GCBA

Un lugar donde disfrutar del sol, relajarse, aprovechar los senderos que ofrece para caminar o acostarse sobre el pasto a leer y contemplar el entorno natural.

Está abierta de 9 a 18 horas y ubicada en Av. Intendente Güiraldes 2160. En épocas de exámenes, es el lugar predilecto de los estudiantes para tomar un poco de aire.

BA Costa

El recorrido ideal para el verano en la Ciudad de Buenos Aires Foto: GCBA

Un parque de arena ideal para tomar sol y descansar frente al río está ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6551, con acceso libre las 24 horas. Este Recorrido Costero propone una experiencia distinta: una playa urbana de 3 hectáreas con duchas, solárium, espacios de descanso y un muelle de 50 metros que permite pescar o simplemente sentarse a mirar el río.

La vegetación remite a la flora típica del palmar rioplatense, con arboles que refuerzan la sensación de contacto con la naturaleza. Ideal para pasar una tarde al aire libre o compartir un pícnic en familia.

Reserva Ecológica Costanera Sur

El recorrido ideal para el verano en la Ciudad de Buenos Aires Foto: GCBA

Un clásico dentro de los parajes turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. La Reserva Ecológica Costanera Sur se destaca por su biodiversidad y plena libertad a la vida silvestre. Ubicada en Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, ofrece acceso al público de martes a domingos, de 8 a 19 (horario de verano).

Es el mayor espacio verde de la Ciudad, con 350 hectáreas y una biodiversidad única. Hoy cuenta con nuevos accesos peatonales, pasarelas ecológicas y mobiliario urbano que permiten disfrutar de sectores antes inaccesibles. Es una opción perfecta para quienes buscan contacto directo con la naturaleza, avistaje de aves y recorridos tranquilos lejos del ruido urbano.

Parque Carrasco

El recorrido ideal para el verano en la Ciudad de Buenos Aires Foto: GCBA

Naturaleza, bicisendas y recorrido aeróbico: el Parque Carrasco no se guarda nada a la hora de seducir locales y viajeros para que paseen por él. Ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221 está abierto las 24 horas. Con 8,9 hectáreas, el predio recuperó terrenos costeros que estuvieron cerrados durante más de 30 años. Junto al Parque Salguero conforma un gran parque metropolitano de más de 20 hectáreas.

Todas estas alternativas son ideales para un verano low cost en la ciudad de Buenos Aires, donde el calor asfixia, los departamentos encierran y el sol brilla más ardiente que nunca. Se pueden combinar con pícnics, paseos en bicicleta, mates y cosas ricas para disfrutar de una hermosa tarde saliendo de casa.