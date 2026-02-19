Garopaba, en Brasil. Foto: Despegar.

En un contexto donde muchos destinos costeros crecen a ritmo acelerado, Garopaba se mantiene como una excepción en el sur de Brasil. Ubicada en el estado de Santa Catarina y a poco más de una hora de Florianópolis, esta localidad combina playas extensas, dunas imponentes y selva atlántica en un entorno donde la naturaleza aún marca las reglas.

Uno de los grandes atractivos son las Dunas do Siriú, formaciones de arena que alcanzan hasta 30 metros y permiten practicar sandboard o disfrutar de vistas panorámicas del océano. Muy cerca, la Cachoeira do Macacu ofrece un cambio de escenario: agua dulce, vegetación densa y senderos rodeados de verde.

Garopaba, en Brasil. Foto: Expedia.

La normativa local limita la altura de las construcciones, lo que preserva el paisaje costero y evita torres que bloqueen la vista al mar. Esa decisión urbanística explica por qué el pueblo mantiene su aire tranquilo incluso en temporada alta.

Surf, trekking y deportes náuticos

Garopaba es también sinónimo de surf. Playas como Praia da Silveira, Praia da Ferrugem y Praia do Siriú son elegidas por quienes buscan olas consistentes. En sectores más calmos, el stand up paddle y el kayak permiten recorrer bahías y lagunas al atardecer.

Los senderos que conectan playas y acantilados ofrecen panorámicas únicas del litoral, mientras la Mata Atlántica resguarda una biodiversidad que el municipio protege activamente.

Garopaba, en Brasil. Foto: Facebook / Café Viagem.

Temporada de ballenas y tradición pesquera

Entre junio y noviembre, la región integra el Área de Protección Ambiental de la Ballena Franca, lo que convierte a Garopaba en uno de los mejores puntos para observar ejemplares de ballena franca austral desde la costa.

La pesca artesanal sigue siendo parte de la identidad local. La temporada de tainha moviliza a la comunidad y mantiene viva una tradición que convive con el turismo. En la gastronomía predominan pescados y mariscos frescos, acompañados de platos típicos brasileños.

Garopaba, en Brasil. Foto: Facebook / Café Viagem.

Cómo llegar a Garopaba

El acceso principal es por la ruta BR-101 hacia el sur y luego por la SC-434. El trayecto desde Florianópolis es de aproximadamente 90 kilómetros y puede realizarse en auto, transfer o autobús.

Lejos del ruido de los grandes centros turísticos, Garopaba se consolida como uno de los destinos más atractivos del sur de Brasil para quienes buscan playas amplias, naturaleza preservada y un ritmo pausado frente al Atlántico.