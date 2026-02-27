Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires:

Fin de semana de paseos en Buenos Aires. Foto: Freepik.

Los últimos fines de semana del verano merecen aprovecharse al máximo, y la Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia variedad de actividades gratuitas, tanto de día como de noche.

Si este viernes, sábado y domingo todavía no tenés plan y no sabés qué hacer, a continuación te dejamos 5 opciones para disfrutar y divertirte en familia, con amigos o incluso en solitario.

Las mejores opciones para este fin de semana

1. Conciertos gratis en la histórica Casa del Virrey Liniers

Hasta el 1 de marzo habrá conciertos gratuitos y al aire libre en la histórica Casa del Virrey Liniers, uno de los rincones patrimoniales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El Patio Colonial abre sus puertas para el ciclo de músicas patrimoniales, una propuesta que invita a disfrutar del verano en un entorno cargado de historia y encanto arquitectónico.

Casa del Virrey Liniers. Foto: argentina.gob.ar

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa ofrece una experiencia cultural accesible tanto para vecinos como para turistas que quieran combinar música y patrimonio en pleno casco histórico porteño.

2. Arte gratuito en museos de la Ciudad

El circuito cultural porteño ofrece varias propuestas para disfrutar este fin de semana en familia. Una de ellas es en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, ubicado en Av. San Juan 328. Allí se pueden recorrer varias salas mediante visitas guiadas

Por otro lado, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 3415, se pueden descubrir sus exposiciones más recientes. Además, el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1130, abre sus puertas con propuestas y muestras gratuitas, ideales para quienes buscan un plan accesible en la ciudad.

Museo de Arte Contemporáneo. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

El circuito no termina allí. El Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en Av. del Libertador 1902, suma otra parada imperdible dentro del recorrido. También podés ir a pasear por Puerto Madero y visitar el Palacio Libertad para conocer una exposición que repasa los 100 años del traje en la Argentina a través de la indumentaria.

Además, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta se presenta una muestra dedicada al recordado mago e ilusionista Fu Manchú, una propuesta que combina historia y espectáculo en un entorno único.

Museo de Arte Español Enrique Larreta. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

3. Gastronomía nocturna en una de las mejores plazas de Buenos Aires

La Plaza Zapiola, ubicada en el centro de Villa Urquiza, será el punto de encuentro este 27 y 28 de febrero, de 17 a 00 horas, para quienes no saben qué hacer el fin de semana en la Ciudad.

Buenos Aires Market en Plaza Zapiola. Video: Instagram/bsasmarket

Con una de las últimas noches de verano, la propuesta está ideada para salir, disfrutar al aire libre y probar los mejores platos de la cocina argentina. Habrá opciones dulces y saladas, sabores tradicionales y propuestas innovadoras para todos los gustos.

Como todos los fines de semana, una plaza distinta se transforma con la propuesta Buenos Aires Market, donde hay productores regionales y emprendimientos gastronómicos de calidad que ofrecen sus distintas especialidades para toda la familia. Esta propuesta es perfecta para una noche de verano y recorrer puestos y descubrir nuevos sabores.

4. Un domingo de conciertos gratis y al aire libre

El Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, se convierte en el plan ideal para cerrar el fin de semana. Como todos los domingos, habrá música en vivo para todos los gustos: rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas y repertorios que se renuevan en cada edición.

Centro Cultural Recoleta. Foto: centroculturalrecoleta.org

La entrada es libre y gratuita, y los shows se realizan al aire libre en un entorno ideal para disfrutar al aire libre. La invitación es sencilla: acercarse, relajarse y llevar el mate para acompañar la música en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

5. Festival en el Planetario para despedir el verano

Este sábado el Planetario Galileo Galilei será escenario de una jornada gratuita que combina astronomía, arte y música.

Planetario Galileo Galilei. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Para un plan diferente y divertido, este festival es una de las mejores propuestas inmersivas, ya que ofrece instalaciones audiovisuales, música en vivo, charlas y observaciones por telescopio para acercar el universo a grandes y chicos.