General RIvas, donde el tiempo se detiene Foto: Foto generada con IA

A poco más de dos horas del Obelisco, existe un rincón del interior bonaerense que parece ajeno al ritmo acelerado de la vida urbana. Se trata de General Rivas, una pequeña localidad del partido de Suipacha que, con apenas 500 habitantes, conserva una identidad rural tan auténtica que da la sensación de haber quedado detenida en el tiempo.

Un viaje directo al siglo XIX

Fundado alrededor de 1875, General Rivas creció a partir del impulso ferroviario que llegó en 1890, un hito que marcó su arquitectura y su desarrollo. Aunque la estación hoy no funciona, el edificio original continúa en pie como un símbolo de la historia del pueblo y un recordatorio de su estrecha relación con el ferrocarril.

Fundado en 1875, recién fue bautizado como General Rivas en honor al general Ignacio Rivas Foto: Facebook Conociendo Pueblos

Las calles empedradas, las casas bajas y las fachadas de estilo europeo evocan una postal del siglo XIX. Caminar por sus veredas de adoquines es una invitación a bajar el ritmo, disfrutar del silencio, escuchar el canto de los pájaros y observar detalles que mantienen viva la esencia rural de la región.

Sabores y tradiciones que perduran

El pueblo se hizo conocido también por su gastronomía, especialmente por propuestas clásicas que conservan recetas caseras y sabores de campo. Uno de los imperdibles es Don Guille, un bodegón tradicional inaugurado en 1933 que volvió a abrir sus puertas en 2010 y atrae a visitantes en busca de pastas, carnes y platos típicos de cocción lenta.

Otro sello distintivo de la zona es la fábrica de chacinados Badano, reconocida por sus embutidos artesanales. Para quienes prefieren opciones naturales, la huerta agroecológica Yerba Suelta suma productos de temporada provenientes de cultivos locales.

Historia viva en cada rincón

Además de su arquitectura y su gastronomía, General Rivas mantiene tradiciones que fortalecen el sentido de comunidad. Cada 16 de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a San Roque, un evento que convoca a vecinos y turistas con desfiles criollos, espectáculos musicales y ferias artesanales.

Entre los espacios más representativos se encuentra la iglesia histórica construida a fines del siglo XIX, que aún conserva su estructura original y se impone como un punto de referencia para quienes visitan el pueblo por primera vez.

Este pueblo rural está ubicado a 152 kilómetros del Obelisco. Foto: Facebook.

Un refugio perfecto para escapadas cortas

El acceso a General Rivas es sencillo y directo: está ubicado a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una opción ideal para escapadas de día completo o fines de semana. Su tranquilidad, sus espacios verdes y la posibilidad de reconectar con la naturaleza lo vuelven un destino cada vez más elegido por quienes necesitan una pausa sin alejarse demasiado.

Entre calles arboladas, bodegones con historia y tradiciones que se mantienen intactas, General Rivas ofrece una experiencia auténtica y despojada, perfecta para quienes buscan reencontrarse con la calma y disfrutar del simple placer de andar sin apuro.