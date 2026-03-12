La Esquina PH Bodegón. Foto: Instagram/bodegonph

Un bodegón es mucho más que un restaurante: es un espacio que representa tradición, comida abundante y reuniones familiares alrededor de la mesa. Gracias a esa combinación, estos locales se convirtieron en verdaderos clásicos de barrio, frecuentados por generaciones que buscan platos caseros, porciones generosas y precios accesibles. Y La Esquina PH Bodegón es uno de esos lugares.

Este local gastronómico, ubicado en el barrio porteño de Monte Castro, ofrece una experiencia que remite a la cocina casera con pastas, milanesas gigantes, guisos, tortillas, empanadas y postres tradicionales como el flan con dulce de leche.

La Esquina PH Bodegón. Foto: Instagram/bodegonph

Con un ambiente cálido y familiar, este rincón situado en Elpidio González 5100 recibe a los comensales con los brazos abiertos y una amplia carta con platos caseros, abundantes y a precios accesibles.

“Son todos platos elaborados en el momento, frescos y caseros... para personas de buen comer”, contó la dueña a Canal 26.

La Esquina PH Bodegón. Foto: Instagram/bodegonph

Los platos más destacados del bodegón y cuánto sale comer en marzo 2026

La Esquina PH Bodegón cuenta con una larga lista de platos tradicionales, ideales tanto para compartir como para quienes quieren disfrutar una comida completa por su cuenta. Entre las opciones más elegidas se destacan:

Suprema con guarnición: $14.500

Milanesa Napolitana, Fugazzeta o A Caballo: $17.000

Carne al horno con guarnición: $17.500

Pechuga grillada con guarnición: $13.000

Hamburguesas al plato con guarnición (2 medallones): $17.000

Ñoquis, tallarines o ravioles con salsa boloñesa: $13.500

Flan y budín de pan mixto: $4.500

“Excelente atención, buen servicio y calidad”, “Excelente ambiente, la atención súper cordial y los precios súper accesibles”, “100% recomendable”, “Probamos la suprema napolitana y la suprema grille y todo estuvo riquísimo. Destacó la calidez del personal y los sabores caseros”, son algunas de las reseñas en Google Maps.

La Esquina PH Bodegón. Foto: Instagram/bodegonph

Cómo llegar a La Esquina PH Bodegón

Para llegar al bodegón hay varias opciones de transporte público. Varias líneas de colectivo pasan por la zona o a pocas cuadras, entre ellas las líneas 53, 85, 106, 114 y 135, que conectan distintos puntos de la Ciudad y el conurbano con este barrio.

También se puede llegar combinando con la Línea A de subte hasta la estación San Pedrito, en el barrio de Flores, y desde allí tomar un colectivo o taxi para completar el trayecto.