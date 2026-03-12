Bodegón de Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En la variada escena gastronómica de Buenos Aires, hay un restaurante que se distingue por mantener viva la esencia del bodegón tradicional: porciones generosas, precios accesibles y un menú repleto de clásicos, con un plato estrella que no pasa desapercibido: el pollo al champignon.

Se trata de Bellagamba, un bodegón con sucursales en Caballito, Congreso, Palermo, Devoto y Parque Chacabuco que se convirtió en un favorito de los porteños gracias a su atención cálida y su ambiente acogedor, decorado con fotos antiguas y botellas en las paredes, evocando el encanto de los restaurantes del pasado.

Bodegón Bellagamba. Foto: Foto Instagram @bellagambacongreso

Su carta se extiende desde el desayuno hasta la cena y ofrece incluso alternativas vegetarianas. Sin embargo, el verdadero protagonista es el pollo al champignon, que se sirve con papas u otras guarniciones y se mantiene como un clásico que conquista paladares año tras año. En marzo de 2026, el plato tiene un precio de $13.800.

CABA: ¿dónde se encuentran las sucursales de Bellagamba?

El bodegón Bellagamba tiene cinco sucursales en la Ciudad de Buenos Aires:

Armenia 1242, Palermo.

Avenida Rivadavia 2138, Congreso.

Avenida Gaona 1537, Caballito.

Avenida San Martín 5672, Devoto.

Avenida Directorio 551, Parque Chacabuco.

Bodegón Bellagamba. Foto: Foto Instagram @bellagambacongreso

Cada una tiene sus horarios de apertura y cierre, y pueden verificarse en los perfiles de Instagram de cada sucursal.

Qué puedo pedir en Bellagamba

Además de su famoso y delicioso pollo al champignon, Bellagamba ofrece un menú variado que incluye ensaladas, empanadas, tartas, tortilla de papa a la española, porciones de papas fritas con distintos aderezos, una amplia selección de milanesas y supremas y una gran variedad de pastas. También cuenta con una sección de cafetería y pastelería, ideal para disfrutar del desayuno o la merienda.

Bodegón Bellagamba. Foto: Foto Instagram @bellagambacongreso

Cómo llegar a Bellagamba en Congreso

Para llegar a la sucursal de Bellgamba en Congreso, se puede ir en transporte público, ya que se encuentra en una zona muy accesible del barrio de Balvanera, cerca del Congreso de la Nación Argentina.

En subte, la opción más cercana es la Línea A. Podés bajar en la estación Congreso o Pasco y caminar solo unas cuadras por Avenida Rivadavia hasta el número 2138.

También llegan numerosos colectivos que circulan por la avenida y por calles cercanas, entre ellos las líneas 5, 7, 8, 24, 26, 36, 50, 56, 86, 88, 96, 103, 115, 132 y 151, que te dejan a pocos metros del bodegón.