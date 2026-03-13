Expo Cupcakes Foto: Unsplash

La Rural será sede de la edición N°30 de la Expo Cupcakes este 14 y 15 de marzo en el último fin de semana de la temporada de verano. Esta feria se dedica a la pastelería, la decoración de tortas y la repostería. Apuntan a emprendedores y aficionados de la cocina y también a aquellos que quieran probar distintos sabores.

La agenda es amplia y se distribuye entre compras, talleres de cocina, clases magistrales vinculadas con chocolate, decoración de tortas y pastelería; y demostraciones en vivo.

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Qué hacer en la Expo Cupcakes

La muestra se posiciona como el epicentro clave para el sector de la pastelería y la repostería, ofreciendo un abanico que va desde insumos básicos hasta accesorios de última generación. La propuesta no distingue entre el hobbista que cocina en casa y el dueño de un negocio: hay soluciones para todos los niveles de producción.

Uno de los mayores ganchos de esta edición es la promesa de precios directos de fábrica, un alivio al bolsillo en un contexto donde el costo de los ingredientes no da tregua. Sin embargo, el evento busca trascender la mera transacción comercial para convertirse en una salida familiar con valor agregado.

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Lo que separa a esta expo de un mercado convencional es el cruce estratégico entre el mostrador y el aprendizaje. A diferencia de otras ferias, aquí la oferta comercial convive con un nutrido cronograma de formación que incluye clases magistrales dictadas por profesionales del sector. En estos espacios, los asistentes pueden aprender técnicas específicas de primera mano, mientras que las demostraciones en vivo permiten testear productos y herramientas en tiempo real para verificar su rendimiento antes de la compra.

Este enfoque convierte al evento en un espacio ideal de networking para nuevos emprendedores. Es el punto de encuentro donde se puede encontrar la inspiración necesaria y el “know-how” clave para profesionalizar cualquier proyecto gastronómico. En definitiva, la feria se perfila como un evento de servicio integral: un lugar pensado no solo para stockearse a buen precio, sino también para llevarse ideas frescas y herramientas técnicas que potencien el crecimiento de cada negocio.

Cuánto cuestan y cómo comprar entradas para Expo Cupcakes 2026

La entrada general tiene un precio de $13.000 y puede comprarse online a través de La Rural Ticket. En tanto los menores de 16 años (inclusive) entran gratis.

También ingresan sin cargo las personas que presenten CUD junto con el DNI.

Cabe señalar que en boletería hay 15% de descuento para jubilados y otro 15% para alumnos de pastelería y repostería.

Dónde es el evento

El evento es en La Rural, en pleno barrio de Palermo sobre la Av. Sarmiento al 2704. Es un centro de exposiciones clave ubicado en la zona de Plaza Italia, con accesos principales por Av. Santa Fe, Av. Sarmiento y Av. Cerviño.