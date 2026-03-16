Parque Termal de Federación. Foto: NA.

En la provincia de Entre Ríos, a pocos kilómetros de la ciudad de Paraná, se encuentra una localidad que enamora a los visitantes con sus paisajes y gastronomía, con sus delicias dulces, especialmente con los alfajores.

¿Cuál es la localidad? Federación, que se encuentra al noreste de la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Paraná, y queda a 319 kilómetros de la capital provincial, convirtiéndose en un destino ideal para escapadas.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

¿Por qué Federación es el destino ideal para una escapada desde Buenos Aires?

El acceso a la ciudad es fácil gracias a las rutas asfaltadas que la conectan con importantes centros urbanos, lo que facilita la llegada de turistas, mayormente provenientes de países como Brasil o Uruguay.

El atractivo principal de Federación son sus aguas termales, que se destacan por sus propiedades terapéuticas. Además, se pueden apreciar o visitar sitios como Parroquia Inmaculada Concepción y la Plaza Libertad.

Otra de las experiencias más visitadas es el Boulevard Bartolomé Mitre, donde se pueden observar los restos de la Vieja Federación, la ciudad sumergida por la represa hidroeléctrica.

Federación, Entre Rios. Foto: Google.

Aguas termales en Federación: así es su complejo municipal

El complejo termal municipal de Termas de Federación es uno de los principales atractivos turísticos del lugar, ya que se destaca por ofrecer un amplio espacio donde los viajeros puedan descansar y relajarse. El predio tiene varias piletas con aguas termales de distintas temperaturas, sectores cubiertos y al aire libre, además de áreas especiales para niños y espacios de hidromasaje.

Rodeado de mucho verde, el complejo también incluye quinchos, parrillas, vestuarios, servicio gastronómico y sectores de descanso, ideal para pasar un día completo en un entorno cómodo y familiar. Sus aguas, provenientes del acuífero guaraní, son reconocidas por su composición mineral y por las propiedades relajantes que atraen visitantes durante todo el año.

Federación, Entre Rios. Foto: Google.

La ruta del alfajor: dónde probar los mejores de la ciudad

En Federación se encuentra la Fábrica de Alfajores Entrerrianos, donde los turistas pueden degustar las creaciones tradicionales de dicha región que se distinguen por su inigualable sabor.

El establecimiento se destaca por realizar alfajores con materias primas del lugar y por ofrecer sabores tradicionales como dulce de leche, maicena y chocolate, junto con variantes innovadoras inspiradas en ingredientes de la región. Su taller está abierto al público para que los turistas puedan observar el proceso de elaboración y degustar los productos recién hechos.

Alfajores de Entre Ríos. Foto: entrerios.gov.ar

Cómo llegar a Federación desde CABA

Para llegar a Federación es necesario tomar la ruta nacional 9 hasta Zárate. A partir de allí, se empalma con la 12 hasta Ceibas, donde cambia y se convierte en la ruta nacional 14, bordeando Uruguay. El viaje dura aproximadamente 6 horas y son alrededor de 480 kilómetros.