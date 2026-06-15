Para alentar ahorrando: 5 bares en Buenos Aires con 2x1, combos y promociones para ver a la Selección Argentina

Brindis, bar, cerveza. Foto: Magnific

El Mundial 2026 también se vive en la Ciudad. Con cada partido de la Selección Argentina, aumenta la oferta de bares y restaurantes de Buenos Aires que suman pantallas, música y promociones pensadas para grupos.

En distintos barrios de Buenos Aires, la propuesta combina gastronomía y fútbol con beneficios como happy hour, combos accesibles y 2x1, en espacios que buscan replicar el clima de tribuna.

Parque Cervecero Quilmes: combos desde $12.500 y pantalla gigante

El Parque Cervecero Quilmes se posiciona como uno de los puntos fuertes para ver los partidos, con capacidad para 1000 personas y transmisión en pantalla gigante.

La carta incluye combos desde $12.500, con opciones como choripán con cerveza, hamburguesas o picadas para compartir. Además, suma juegos y sorteos durante cada encuentro, con premios vinculados a la Selección.

Orno Cantina: happy hour sorpresa con cada gol

En Palermo OFF, Orno Cantina apuesta a una experiencia diferente. Cada vez que la Argentina convierte, se activa la “Promo Gol”, un happy hour sorpresa de cinco minutos.

El espacio se adapta al formato hinchada con pantalla gigante y ambientación futbolera, ideal para seguir los partidos en grupo y sumar beneficios inesperados durante el juego.

Disfrutar viendo a la Selección Argentina.

Bruce Grill Station: 2x1 en hamburguesas, ribs y cerveza

Ubicado en Parque Leloir, Bruce Grill Station centra su propuesta en el 2x1 durante los partidos de la Selección.

Las promociones varían según la fecha e incluyen smash burgers, ribs, cerveza y tragos. El local cuenta con pantallas para seguir cada jugada en un entorno relajado.

Bilbao: cócteles con 2x1 y combos cerveceros

En Palermo, Bilbao combina coctelería y gastronomía con una propuesta especial para el torneo. Su Cóctel Mundial tendrá 2x1 durante toda la competencia.

Además, en los días de partido se activan combos con cerveza, como pintas acompañadas por papas o papas bravas a precios promocionales.

La Boque de Palermo: menú completo y after office con descuento

La Boque de Palermo ofrece una alternativa más estructurada, con un menú especial de $15.000 que incluye plato principal, guarnición y bebida.

Antes de los partidos, el bar mantiene su after office con 2x1 en cervezas y aperitivos, lo que lo convierte en una opción para arrancar la previa con descuento.

Más allá de las promociones puntuales, todos estos espacios comparten una misma propuesta: transformar cada partido en una experiencia colectiva. Pantallas, promociones y ambiente futbolero marcan la elección en una ciudad que vive el Mundial también desde la gastronomía.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026: próximos partidos, rivales y horarios

La Selección Argentina ya tiene confirmado su calendario inicial en el Mundial 2026, con tres encuentros en la fase de grupos que se disputarán en distintas sedes de Estados Unidos.